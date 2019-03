Hier entsteht das neue Dienstleistungsgebäude, in das die Sparkasse, Praxen und eine Alten-WG einziehen werden. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. In der jüngeren Vergangenheit hat die Plankstadter Ortsmitte schon häufiger im Mittelpunkt von Diskussionen gestanden. Alleine die Versuche, das Areal Adler zu entwickeln und nutzbar zu machen, waren vielfältig wie zeitaufwendig. Die Ideen, aber auch Befürchtungen reichten von der Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts bis zum Aufstellen von Wohncontainern zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Beides kam nicht zustande, weichen musste allerdings das alte Adler-Gebäude direkt an der Hauptstraße. Lange dauerte es zudem, mit der Eigentümerfamilie des extrem schmalen und langen Grundstücks eine Einigung zu erzielen. Erst den beharrlichen Verhandlungen von Bürgermeister Nils Drescher war es zu verdanken, dass Plankstadt die Immobilie langfristig auf Basis eines Erbpachtvertrages anmieten konnte.

Damit kam Bewegung in die Angelegenheit. Und als dann der Gemeinderat das zweite Großprojekt im Zentrum beschlossen hatte, den Umbau und die Erweiterung des Rathauses, konnte die Gesamtentwicklung der Ortsmitte angegangen werden. Die Kommune erwarb von der Sparkasse das gegenüber liegende Gebäude und auch das benachbarte Haus mit dem Eiscafé.

Mit der Sparkasse wurde vereinbart, dass für sie - keine 500 Meter entfernt - am Eingang zum Areal Adler eine neue und moderne Immobilie entstehen würde. Ein sogenanntes Dienstleistungsgebäude, in das neben der Bank auch eine Praxis für Ergotherapie und im Dachgeschoss eine große Zahnarztpraxis einzieht, soll als "großer Wurf" die Ortsmitte spürbar beleben. Im Obergeschoss werden Einzelzimmer für acht Personen im Rahmen einer von der Diakonie betreuten Alten-WG geschaffen. Küche, Esszimmer sowie ein Aufenthaltsraum werden gemeinsam genutzt und sollen die Geschossebene vervollständigen.

Im hinteren Teil des Geländes wird ein zweites Haus gebaut, in das eine Ärzte-Gemeinschaftspraxis einziehen soll. Das alles wäre ohne Hilfe aus dem Landessanierungsprogramm nur schwer zu schultern gewesen, so Bürgermeister Jens Drescher am Samstag bei einer Bürgerinformation zur Entwicklung der Ortsmitte im Gemeindezentrum.

Kritik an geplantem Rathausdach

"Uns geht es finanziell nicht schlecht", sagte er den etwa 40 anwesenden Bürgern. "Wir haben vergleichbar wenige Schulden. Wir sind zwar nicht Walldorf, aber wir gehören in diesem Bereich zu den fünf besten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis", freute sich Drescher. Das Adler-Areal koste die Gemeinde rund 5,5 Millionen Euro inklusive Pachtzinsen, aber das Gebäude sei komplett vermietet und die Ausgaben kämen dadurch in den nächsten Jahren wieder rein.

Auch den Umbau des Rathauses könne sich die Gemeinde leisten. Und das muss sie auch. "Der Brandschutz ist nicht mehr genehmigungsfähig, es ist nicht barrierefrei erreichbar und energetisch eine Katastrophe. Der Platz für die Mitarbeiter reicht nicht mehr aus", berichtete Drescher beim "Tag der offenen Ortsmitte". Plankstadt wurde im Rahmen des Landessanierungsprogramms erstmals 1984 für das Projekt "Ortsmitte I" mit 2,3 Millionen Euro bedacht. Für die 2010 gestartete "Ortsmitte II" gab es 1,3 Millionen Euro und 2015 noch einmal eine halbe Million Euro obendrauf.

Auch hätten private Investoren im Sanierungsgebiet Ortsmitte 3,8 Millionen Euro investiert. Bevor es schließlich zur Grundsteinlegung für das Dienstleistungsgebäude ging (s. Artikel rechts), erläuterte der Schwetzinger Architekt Jürgen Roth die einzelnen Projekte.

Zu einer Diskussion kam es im Gemeindezentrum wegen des geplanten Flachdachs auf dem Erweiterungsbau des Rathauses. "Ein Satteldach wäre schöner", sagte ein Bürger. Roth widersprach. Über schön oder nicht schön könne man streiten. Roth argumentierte mit zwei Grundprinzipien seines Architekturdenkens: Modern bauen, aber sich einfügen. Und vor allem das benachbarte alte Rathaus nicht dominieren.

Ein Neubau mit hohem Satteldach hätte in dem Architekturensemble die Oberhand gewonnen. Außerdem könne man ein Flachdach mit Fotovoltaikmodulen ausstatten, ohne dass man diese von der Straße aus wahrnehme. Das gegenüberliegende alte Sparkassengebäude erhalte eine neue Fassade und neue Fenster, der vorgebaute Eingangsbereich werde leicht umgestaltet und heller erscheinen. Für das benachbarte Eiscafé soll es sieben Interessenten geben. Garagen im Hinterhof werden abgerissen, denkbar sei dort eine Außenbewirtschaftung. Der gegenwärtig vorgelagerte "Garten der Freundschaft" müsse jedoch verlegt werden. Zwei alte Bäume müssen gefällt werden. "Das tut mir weh", sagte Roth.