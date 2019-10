Plankstadt. (hab) Während Hockenheim in Sachen Containerschule noch ganz am Anfang steht, wird in Plankstadt derzeit ein Containerdorf aufgebaut. Es dient den Verwaltungsmitarbeitern als Ausweichquartier, wenn das Plankstadter Rathaus in den kommenden zwei Jahren umgebaut wird. Dazu hat man von der Stadt Eppelheim eine Containeranlage erworben, die dort während der Umbauphase eines vierzügigen Kindergartens als Unterkunft für die Kinder gedient hatte und jetzt nicht mehr benötigt wird.

Aktuell werden die Container am Festplatz auf Höhe des alten Bolzplatzes aufgestellt, an Wasser, Abwasser, Strom und EDV-Leitungen angebunden. Ab Februar 2020 sollen die Verwaltungsmitarbeiter dort einziehen. Beim Transport und bei der gegenwärtigen Aufstellung der Container ist der Plankstadter Bauhof mit seinen Mitarbeitern stark eingebunden. Der Kaufpreis liegt bei rund 200.000 Euro, wie Bürgermeister Nils Drescher erklärt. Das Land fördert die Anschaffung mit 60 Prozent der Kosten. Hinzu kommen gemeindeinterne Verrechnungskosten in Höhe von 50.000 bis 70.000 Euro. Es handelt sich um eine zweistöckige Anlage mit barrierefreiem Erdgeschoss, die ausreichend Raum für die Rathausmitarbeiter während der Übergangszeit bietet. Das Bürgerbüro, das bislang im Erdgeschoss des Rathauses untergebracht ist, soll allerdings nicht in die Container mitumziehen, sondern in das dem Rathaus gegenüber liegende ehemalige Sparkassengebäude einziehen.

Nach Fertigstellung und Umbau des Rathauses könnte man die Containeranlage selbst in der Hinterhand behalten für die Schaffung von eventuell neuen Kindergartenplätzen oder sie aber weiter verkaufen.

Der Containermarkt ist gegenwärtig eher knapp, sodass ein Weiterverkauf wenige Schwierigkeiten verursachen würde. "Das ist ein Schnäppchen in Bezug auf die Kosten", hatte ein mittlerweile aus dem Gemeinderat ausgeschiedenes Mitglied des Gremiums im Februar zum Ankauf der Containeranlage bemerkt.