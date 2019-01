Das Sparkassengebäude (r.) will die Gemeindeverwaltung bekanntlich künftig zusätzlich nutzen. Nun hat Plankstadt auch das benachbarte Haus erworben (l.), in dem lange Zeit das Eiscafé "Florenz" war. Die Betreiber gehen in den Ruhestand. Foto: Lenardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. "Das merken wir uns!", war aus dem Zuschauerraum zu hören, als Gerhard Berger (CDU) in der jüngsten Sitzung des Plankstadter Gemeinderats seine Verwunderung und Ablehnung zum Ausdruck brachte. Es ging um die Anregung zweier Besucher aus der Dürerstraße. Sie hatten Bedenken vorgetragen wegen der wachsenden Verkehrsbelastung in ihrem Wohnumfeld, wenn die Bebauung zwischen Kantstraße und Raingewannweg beginnt.

Berger war der Meinung, dass man das während einer zeitlich begrenzten Bauphase auch einmal aushalten könne. Andere Bürger würden solche unvermeidlichen Belastungen auch ertragen. Unerwartet zur Seite sprang dem CDU-Gemeinderat Sigrid Schüller (Grüne Liste Plankstadt): "Es gibt so viele Straßen in Plankstadt, die viel stärker mit Verkehr belastet sind als die Dürerstraße", sagte sie. Ulf-Udo Hohl (Alternative Liste Plankstadt) bemerkte lapidar: "Das Baugebiet ist beschlossen. Die Konsequenzen daraus sind eben auch Bautätigkeiten."

Ein beauftragtes Fachbüro hatte ermittelt, dass die Verkehrsbelastung bei 550 Autos pro Tag liegt und auch während der Bauzeit unter einem kritischen Wert für Wohngebiete von 4000 Fahrzeugen täglich bleiben werde. Auch der Lärmpegel werde die gesetzlichen Grenzwerte nicht erreichen.

Genau zu diesem Thema hatte die Plankstadter Liste (Plali) einen Antrag auf die Tagesordnung gebracht. Darin forderte sie eine Zufahrt vom Baugebiet Kantstraße zur Kreisstraße 4144, um den Verkehr, insbesondere den Baustellenverkehr, von den benachbarten Anwohnern fernzuhalten.

Gerhard Waldecker (Plali) führte jedoch gleich zu Beginn der Sitzung aus, dass seine Fraktion den Antrag zurückzieht, weil mit einer Umsetzung einer zusätzlichen Zufahrt vermutlich erhebliche Neuplanungen und Verzögerungen verbunden seien. Auch auf die Kosten hätte eine solche Straße negative Auswirkungen gehabt. CDU und GLP hatten sich eindeutig gegen den zurückgezogenen Antrag positioniert, die SPD gab zu Protokoll, dass sie dem Antrag zugestimmt hätte. Der wurde schließlich zurückgezogen.

Generell ging es in der Sitzung vor allem um das Thema Bauen. Das Gebiet "Kantstraße Nord" mit rund vier Hektar Fläche soll am nördlichen Ortsrand entstehen, und zwar zwischen der Kantstraße, landwirtschaftlichen Flächen am Raingewannweg und einer Kleintierzuchtanlage. Dort sollen 93 Wohneinheiten realisiert werden, sodass man statistisch von 214 neuen Einwohnern ausgeht.

Die Grundstückszuschnitte stehen noch nicht fest, teilweise ist ein Geschosswohnungsbau mit zurückspringendem Staffelgeschoss geplant. Der Bau von Zisternen auf den Grundstücken wird wegen der schwierigen Versickerungsfähigkeit der lehmhaltigen Böden vorgeschrieben, und auch eine Bepflanzung der unbebauten Grundstücksteile wird festgelegt. Sogenannte Zieraufschüttungen sollen begrenzt werden. Die geplanten Parkplätze werden um 50 Meter verlegt. Der Gemeinderat votierte bei zwei Gegenstimmen von GLP und ALP für die Änderungen.

Für den dritten Abschnitt des Gewerbegebiets "A!real" wurde schließlich bei einer Enthaltung von Ulf-Udo Hohl der Aufstellungsbeschluss gefasst. Bei dem 10,27 Hektar großen Gelände, das im Tausch mit der Stadt Schwetzingen zu Plankstadt kam, handelt es sich um eine Arrondierung des bisherigen Gewerbegebiets hin zur Bundesstraße B535. Die dortigen landwirtschaftlichen Flächen sollen laut Hans-Peter Helmling (CDU), genauso wie jene beim Antoniusquartier, für die Landwirtschaft nicht sehr interessant sein.

Bekanntlich soll das in Zukunft leer stehende Sparkassengebäude von der Gemeindeverwaltung zusätzlich genutzt werden. Die Sparkasse zieht in das geplante Dienstleistungsgebäude auf dem Areal Adler ein. Durch die Nutzung des bisherigen Sparkassengebäudes kann der notwendige Umbau des Rathauses in kleinerem Maße erfolgen. Zusätzlich hat die Gemeinde jetzt das benachbarte Gebäude erworben, in der die Eisdiele untergebracht ist.

Auch dort soll eine teilweise Umnutzung erfolgen, die vorhandenen Freiflächen überplant werden. Die Kosten liegen bei 600.000 Euro, die Planung inklusive. Allerdings soll - wenn möglich - wieder eine Eisdiele in das Gebäude einziehen. Die bisherigen Betreiber gehen in den Ruhestand. "Wir werden die Eisdiele aber nicht selbst betreiben", scherzte Bürgermeister Nils Drescher.

Ganz zum Schluss zauberte Kämmerer Hans-Peter Kroiher den Räten ein Lächeln ins Gesicht. Auch wenn die Zahlen des Rechnungsergebnisses für 2018 nur vorläufigen Charakter haben: Es geht Plankstadt finanziell so gut wie seit Langem nicht mehr. Die allgemeine Rücklage liegt bei 13,48 Millionen, die Zuführung bei 3,4 Millionen und die Schulden bei "nur" 2,2 Millionen Euro.