Von Peter Wiest

Karlsdorf. Er war ein Musiker, dem eher die Auftritte vor kleinerem Publikum lagen - auch wenn er im Verlauf seiner langen Karriere durchaus schon mal vor 50.000 und mehr Fans sang und spielte. Auf der Bühne im Mannheimer Capitol oder in einem Club fühlte sich Edo Zanki sichtlich wohl - und genoss die Momente, in denen er mit seinen vielen musikalischen Freunden aus sich herausgehen konnte. Was den leidenschaftlichen Sänger, Komponisten und Produzenten dabei so außergewöhnlich machte, war auch die Tatsache, dass er niemals in musikalischen Schubladen dachte - selbst wenn er bereits in frühen Jahren seiner Karriere zu Recht als der "Godfather des deutschen Soul" bezeichnet wurde.

Am vergangenen Wochenende ist mit Edo Zanki nach kurzer schwerer Krankheit einer der einflussreichsten und vor allem auch hinter den Kulissen szene-prägendsten Musiker der Region und darüber hinaus im Alter von 66 Jahren verstorben. Sein Tod hat tiefe Trauer und Betroffenheit ausgelöst - gerade bei Musikern, mit denen er jahrzehntelang zusammenarbeitete.

"Er war es schließlich, der uns Anfang der 80er-Jahre mit Herbert Grönemeyer zusammengebracht hat", erinnert sich im Gespräch mit der RNZ Bassist Norbert Hamm, der zusammen mit den ebenfalls aus der Kurpfalz stammenden Schlagzeuger Armin Rühl und Keyboarder Alfred Kritzer damals in der Edo Zanki Band spielte. 1982 waren die Musiker bei den Aufnahmen zu Grönemeyers Album "Total egal" in Zankis Studio.

Und wurden danach "von Herbert vom Fleck weg geheiratet", so Hamm. Vor ihrem Konzert am zurückliegenden Sonntag in Flensburg hätten sie von Zankis Tod erfahren: "Da haben wir wirklich dicke Tränen verdrückt und uns erinnert an die fantastischen Zeiten, die wir damals zusammen hatten". Auch Herbert Grönemeyer selbst habe sehr betroffen reagiert, als er die traurige Nachricht erfuhr.

Nicht weniger betroffen zeigte sich am Montag der "Sohn Mannheims" Michael Herberger gegenüber der RNZ. Er habe in den Anfangszeiten der Band von Edo Zanki unheimlich viel gelernt, sagte er: "Ich war ja damals noch grün hinter den Ohren, und er war einer der freundlichsten, kollegialsten und hilfsbereiteste Musiker, die man sich vorstellen konnte." Beeindruckt sei er immer wieder von dessen multiinstrumentalen Fähigkeiten gewesen, vor allem jedoch von der einzigartigen Stimme: "Er hat den Gesang beherrscht wie kaum ein anderer und galt schon damals zu Recht als der ,Godfather des deutschen Soul’".

Geboren wurde Edo Zanki 1952 im südkroatischen Zadar, von wo aus als Fünfjähriger mit seinen Eltern nach Karlsdorf bei Bruchsal kam. Dort startete er 1972 seine musikalische Karriere, wobei die ersten Gehversuche zunächst eher bescheidene Erfolge brachten - auch wenn Joy Fleming, einer seiner größten Fans, bereits auf seinem ersten Album "Feelin’ Alright" zu hören war.

Besser lief es dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, als immerhin Auftritte mit eigener Band als Vorgruppe von The Who und AC/DC oder mit Nina Hagen und Udo Lindenberg anstanden. Richtig bekannt in der Szene wurde Zanki jedoch vor allem als Komponist und Produzent. Seine Titel wurden von Künstlern wie Tina Turner ("Fruits oft the Night") oder Ulla Meinecke ("Die Tänzerin") zu Hits gemacht.

1986 hatte er gemeinsam mit Ina Deter und dem Song "Du hast ’ne Ladung Dynamit" großen Erfolg. Nach der Kooperation mit Herbert Grönemeyer war 1999 die Zusammenarbeit mit den Söhnen Mannheims, bei denen er anfangs auch als Sänger mit auf der Bühne stand, ein weiterer Meilenstein - und ein auch für den heutigen Superstar Xavier Naidoo prägender musikalischer Abschnitt.

Auftrags-Produktionen, immer wieder auch Live-Konzerte sowie neue und andere Projekte folgten nach der Jahrtausendwende, wobei Zankis mit größter Erfolg sicher André Hellers Show "Afrika! Afrika!" war, als deren musikalischer Direktor er fungierte. Auch für den Deutsch-Rapper Thomas D. schrieb er mit "Wir brauchen dich" einen Erfolgstitel - und produzierte Jahre später Julia Neigels Comeback-Song "Neigelneu". Von seinen eigenen Produktionen kam 2001 das Album "Die ganze Zeit" am besten an, bei dem Stars wie Till Brönner oder Sasha mitwirkten und Zanki ihre Reverenz erwiesen.

Bis zuletzt zog es ihn auf die Bühne. Noch vor wenigen Monaten war er unter anderem in Darmstadt, Karlsruhe und im Mannheimer Capitol live zu erleben. Weitere Konzerte waren für den Herbst bereits geplant. Dass daraus nichts mehr werden würde, hatte keiner erwartet. "Wir verlieren einen Pionier und Wegbereiter deutscher Pop- und Soulmusik, einen international gefragten Produzenten und Songschreiber sowie einen liebevollen, charismatischen und neugierigen Menschen", heißt es jetzt passend auf seiner Homepage.