Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Mehr als die Hälfte der Pflegeheimbewohner in Deutschland erhalten Psychopharmaka - das ergab eine Studie der AOK aus dem Jahr 2017. Mit dem Einsatz sedierender Medikamente in der Pflege und möglicher Alternativen beschäftigte sich kürzlich ein Fachtag des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg.

Wenn die "pharmakologische Intervention" primär dem Ziel der Ruhigstellung diene, verstoße dies gegen grundlegende ethische Prinzipien der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Teilhabe eines Menschen, betonte Institutsleiter Professor Andreas Kruse. "Nicht zuletzt der Blick auf die Biografie lässt besser verstehen, warum sich Menschen identischen Lebensalters in hohem Maße in ihrer körperlichen, kognitiven und seelischen Gesundheit unterscheiden", so Kruse.

Dazu könnten Erkrankungen Altersprozesse auf den verschiedenen Ebenen erheblich beeinflussen. Die Verordnung von Medikamenten sollte immer Bestandteil eines umfassenden Interventionskonzepts sein, das die individuellen Bedingungen einbezieht. Bei älteren Patienten über 65 Jahren bestünden häufig mehrere oft chronische Krankheitsprozesse, eine konzeptlose Behandlung könne kaum vorhersagbare Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten veranlassen, bemerkte Professor Martin Wehling, Direktor des Instituts für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Fakultät Mannheim. Von Arzneimitteln hervorgerufene Symptome seien "kein seltener Grund für Krankenhauseinweisungen in der Geriatrie". Diese Symptome könnten als neue eigenständige Erkrankungen fehlinterpretiert werden und zu einer Ausweitung der Medikation führen.

Marion Baer vom Gerontologischen Institut setzt auf "verstehende Diagnostik", ein Ansatz, den Ursachen auf die Spur zu kommen, die zu der Krise oder der herausfordernden Situation geführt haben. Sie räumte aber auch ein, dass dieses Konzept im Alltag und angesichts begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen eine Herausforderung darstellt. Hanna Seidling vom Zentrum für Innere Medizin der Universität Heidelberg geht es darum, Medikationsfehler zu reduzieren sowie entsprechende Fehlerquellen zu identifizieren und zu beheben. Dazu zählte sie Übertragungsfehler bei handschriftlichen Eintragungen, unvollständige und nicht aktuelle Medikationspläne, ungeeignete Medikamente aber auch falsche Lagerung oder Dosierung und fehlerhafte Dokumentation. "Bei jedem dritten Rezept wurde von der Apotheke noch mal nachgefragt", sagte sie. Durch elektronische Übermittlung der Daten habe man die Nachfragen reduzieren können.

Seidling empfiehlt, die hausinternen Prozesse auf mögliche Fehlerquellen hin abzuklopfen und verweist auf eine entsprechende Handlungsempfehlung des Aktionsbündnis Patientensicherheit.

Mit freiheitsentziehenden Maßnahmen hatte sich bereits 2013 ein Fachtag des Gerontologischen Instituts beschäftigt. Damals ging es darum, dass Patienten zu häufig an Bett oder Rollstuhl gefesselt werden. Seitdem seien die Fixierungen in den Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis von über 40 auf zehn Prozent zurückgegangen, freut sich Gabriele Ensink vom Institut für Gerontologie, die auch den diesjährigen Fachtag zusammen mit Tillmann Schönig vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis organisiert hatte. Ruhigstellen führe zu einer erhöhten Immobilität der Bewohner, was wiederum die Sturzgefahr erhöhe. Diesem Risiko begegne man mit der Verabreichung von sedierenden Medikamenten - ein Teufelskreis.

Dass sich Menschen mit altersbedingten Krankheiten wie Demenz seltsam benehmen könnten, sei etwas, was auch die Angehörigen aushalten müssten, so Ensink. Sie beobachtet einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Psychopharmaka und dem Pflegeschlüssel in verschiedenen Ländern. Für Deutschland stellt sie fest: "Es ist ein Wunder, dass bei diesen Bedingungen so gute Arbeit geleistet wird." So gelinge es Pflegeheimen wie dem Johanniter-Haus Waibstadt, durch alternative Methoden wie der Basalen Stimulation die Abgabe von Psychopharmaka zu reduzieren. Wichtig sei, dass alle Beteiligten eng zusammenarbeiten, betont sie.

Viel hänge von der jeweiligen Heimleitung ab, weiß Schönig und verweist auf eine aktuelle Veröffentlichung des Deutschen Ethikrates, in dem auch Institutsleiter Andreas Kruse vertreten ist. Der Titel lautet: ‚Hilfe durch Zwang? Professionelle Sorgebeziehungen im Spannungsfeld von Wohl und Selbstbestimmung‘.