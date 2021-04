Von Harald Berlinghof und Anna Manceron

Hockenheim/Schwetzingen/Oftersheim. Markus Roth ist FV 08er mit Leib und Seele. Der Präsident des größten Fußballvereins in der Rennstadt mit rund 500 Mitgliedern ist überzeugter Hockenheimer und hat schon mit sechs Jahren bei den Bambini des Vereins gekickt. Nach einer kurzen Unterbrechung ist er nun wieder Erster Vorsitzender des Vereins und engagiert sich dafür, dass der Wald rund um den Sportplatz erhalten bleibt.

Immer öfter habe man Bäume aus Sicherheitsgründen entfernen müssen, weil sie ausgetrocknet waren und die wenigen Zuschauer bei den Kreisligaspielen zu nah an dem potenziellen Gefahrenherd stünden. "Aber unser Waldstadion soll ein Waldstadion bleiben", betont Roth. Deshalb will der Verein nun auf eigene Kosten mehr als 160 Bäume am Rand des Vereinsgeländes pflanzen. Die ersten zwölf sind schon seit ein paar Wochen im Boden. Gepflanzt wurden sie von den städtischen Mitarbeitern Matthias Degen und Sascha Weber. "Jetzt sind wir dabei, die neuen Bäume täglich zu gießen", berichtet Roth.

Die größten unter ihnen sind mehr als zwei Meter hoch und kosten im Handel bis zu 300 Euro. Es handelt sich dabei um mediterrane Eichenarten, die eine gewisse Trockenresistenz aufweisen. "Die haben wir vom Grundstück eines Privatmanns bekommen", erzählt der Vorsitzende. "Wir haben sie alle am gleichen Tag ausgegraben und dann am Nachmittag eingepflanzt." Die 150 Bäume, die im Herbst gepflanzt werden, sind noch Setzlinge und etwa 60 Zentimeter hoch. "Im Herbst ist die Chance, dass sie anwachsen größer als jetzt, wenn es auf die warme Jahreszeit zugeht", sagt Roth. Die Kosten für die Neupflanzungen trägt der Verein selbst. Ein Setzling sei für zwei bis fünf Euro zu bekommen, erzählt der Vorsitzende. Der FV 08 habe zwar nur geringe Einnahmen, aber eine engagierte Altherrentruppe, die sich regelmäßig in der Vereinsgaststätte zum Stammtisch trifft. Wenn es knapp wird, sind die Altherren bereit, ihrem Verein unter die Arme zu greifen.

Der FV 08 Hockenheim pflanzt auf seinem Vereinsgelände mehr als 100 neue Bäume. Vorsitzender Markus Roth steht an einer neu gepflanzten Eiche. Foto: Lenhardt

Die Hitzesommer der vergangenen Jahre haben aber nicht nur in Hockenheim deutliche Spuren hinterlassen, sondern in der ganzen Region. Auch bei uns ist der Klimawandel inzwischen für Mensch und Natur zur bitteren Realität geworden. In Oftersheim ist davon nicht nur der Wald betroffen. Auch auf dem Feld und im Ort hätten Bäume gelitten, erklärt die Gemeindeverwaltung. Zu sehen sei das unter anderem daran, dass die Bäume weniger Laub tragen als sonst und mehr abgestorbene Äste haben. Wenn ganze Bäume abgestorben sind, stellen sie sogar eine Gefahr für den Menschen dar und müssen deshalb gefällt werden.

Auf den Baumstreifen entlang der Feldwege seien einige Lücken und Löcher im Boden zu sehen, berichtet die Verwaltung. Bis vor Kurzem standen dort noch Obstbäume, die nun ersetzt werden. Ende März haben die Mitarbeiter des Bauhofs nahe den Auwiesen zwölf neue Feldahorne gepflanzt. Außerdem wolle man sieben sogenannte Klimabäume – in diesem Fall Gingko und Zürgelbaum – im Gebiet Nord-West einsetzen. Auf dem Friedhof wird ein Tulpenbaum ersetzt und eine ungarische Eiche neu gepflanzt. Die Verantwortlichen hoffen, dass die neuen Bäume besser mit dem Klimawandel zurecht kommen als ihre Vorgänger.

Um die Kommunen bei ihrem Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen, hat der Gemeindetag Baden-Württemberg im Jahr 2019 die Aktion "1000 Bäume für 1000 Kommunen" ins Leben gerufen. Das Ziel: Bis zum 25. April dieses Jahres will man landesweit in tausend Städten und Gemeinden jeweils tausend neue Bäume pflanzen. Dem hat sich auch der Rhein-Neckar-Kreis mit seinen 54 Kommunen angeschlossen. In Schwetzingen begann die Aktion im Dezember und endete am 26. März. In dieser Zeit habe man 1025 Obstbäume im Stadtgebiet angepflanzt, berichtet Bernd Kolb, der Leiter der Stadtgärtnerei. Davon befinden sich 200 auf öffentlichen Flächen. Die restlichen 825 Bäume gab die Stadtgärtnerei kostenlos an Privatleute und Vereine ab. Die Gärtnerei lieferte die Bäume aus und leistete Beratung und Starthilfe mit einem Dünger, einem Wasserspeicher und einer Pflanzanleitung. "Wir haben bei den Bäumen bewusst auf Obstbäume gesetzt, um so auch Insekten Nahrung zu bieten", erklärt Kolb.

In Hockenheim hat es die Verwaltung sogar geschafft, mehr als dreimal so viele Bäume zu pflanzen wie vorgegeben. Dort wurden in den vergangenen Wochen rund 3450 Bäume im kommunalen Stadtwald gepflanzt, erklärt Stadtsprecher Christian Stalf. "Die biologische Vielfalt im Stadtwald ist für uns ein wichtiges Anliegen, und zwar aus mehreren Gründen", so der Rathaussprecher. Die Bäume im Stadtwald seien nicht nur durch Trockenheit beschädigt worden. "Sie leiden auch unter dem Fraß der Engerlinge, die sich später zu Maikäfern verpuppen", so Stalf. "Sie fressen die frischen Wurzeln der Bäume, denen dadurch die Wasser- und Nahrungsaufnahme abgeschnitten wird." Derzeit gebe es im Stadtwald eine große Anzahl an Engerlingen. Auch deshalb müsse man den Baumbestand sukzessiv erneuern. "Die Klimaschutzaktion des Gemeindetags hat daher für uns vor Ort auch einen großen praktischen Nutzen", betont Stalf.