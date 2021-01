Von Stefan Hagen

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Der Neckargemünder Rechtsanwalt Thomas Ax und Landrat Stefan Dallinger werden in absehbarer Zeit sicher keine Freunde mehr. Nach einer gescheiterten Dienstaufsichtsbeschwerde des Juristen gegen den CDU-Politiker beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe wegen "unzulässiger einseitiger Wirtschaftsförderung" legt Ax nun nach und konkretisiert in einem Schreiben an die RNZ seine Vorwürfe. Darin ist unter anderem von "erheblichen Bedenken an der Neutralität des Herrn Landrats" die Rede.

Dallinger hatte in einem Filmbeitrag des regionalen Fitness-Anbieters Pfitzenmeier ein Statement zur Aktion "Pfitzenmeier Winterzauber@Home" abgegeben. Fitness-Kurse und Work-outs waren dabei laut Pfitzenmeier-Eigenwerbung bis zum 10. Januar nicht nur für Mitglieder, sondern für alle frei verfügbar. Und dies wird vom Landrat in besagtem Video ausgiebig gewürdigt.

Einzelne Aussagen des Politikers hatten schließlich den Neckargemünder Anwalt auf den Plan gerufen und ihn dazu veranlasst, dienstrechtlich gegen den Verwaltungschef des Rhein-Neckar-Kreises vorzugehen. Die Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit seien überschritten, lautete das Fazit von Thomas Ax. Das Regierungspräsidium hatte er damit nicht überzeugt. Man habe kein Fehlverhalten feststellen können, hieß es auf RNZ-Anfrage. Die beanstandeten Aussagen von Landrat Dallinger würden sich im Bereich des Zulässigen bewegen. Die übergeordnete Behörde sah demzufolge auch keinen Handlungsbedarf.

Was ihn aber nicht weiter verwundert habe, merkt Ax süffisant an und macht deutlich, dass für ihn die Angelegenheit noch lange nicht erledigt ist.

Jetzt erhoffe er sich weitere Erkenntnisse aus einem Fragenkatalog, den er an das Landratsamt geschickt habe. Kreissprecherin Silke Hartmann hatte ein "Auskunftsersuchen nach Landesinformationsfreiheitsgesetz" des Anwalts gegenüber der RNZ bestätigt. Eine Beantwortung stellte Hartmann für Mitte Januar in Aussicht.

Der Rechtsanwalt wird darauf warten und betont schon mal, dass das Video in jedem Fall "ein politisch mehr als ungeschickter Schachzug des Herrn Landrat" sei. Dann dringt er tiefer in die Materie ein: Das Verbot von Schleichwerbung und das Gebot der Trennung von inhaltlichen Beiträgen und Werbung sei in verschiedenen Gesetzen, etwa dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dem Rundfunkstaatsvertrag und dem Telemediengesetz geregelt, heißt es in seinem Schreiben.

"Nach allen drei Gesetzen gilt: Wenn Herr Landrat eine Gegenleistung dafür erhalten hat, dass der besagte Fitnessanbieter in dem Video positiv dargestellt wird, so gilt dies als Schleichwerbung. Dabei muss es sich gar nicht um Geld handeln, auch Einladungen oder Vergünstigungen oder ein Produkt reichen hier aus". Wenn der Landrat keine Gegenleistung erhalten habe, käme es dagegen auf den Gesamteindruck des Videos an: Wird hier Werbung gemacht? Können Verbraucher beeinflusst werden? Ax kommt zu dem Schluss: "Bei dem Video handelt es sich um unzulässige Schleichwerbung."

Dallinger verwende eine werbende Sprache. Inhaltliches werde nur am Rande referiert. Die Landesmedienanstalten würden darüber hinaus eine Unterscheidung sehen, ob das Produkt die Hauptrolle spiele. Sei das der Fall, müsse deutlich lesbar "Werbevideo", "Werbung" oder "Dauerwerbesendung" zu Beginn oder gar dauerhaft eingeblendet sein, meint der Jurist. Stehe das Produkt nicht im Vordergrund, reiche "Produktplatzierung" oder "Unterstützt durch…" aus. "Ob und was im konkreten Fall gilt, werden schon bezogen auf diesen Gesichtspunkt die Gerichte entscheiden müssen", deutet Ax an, dass er den Klageweg beschreiten wird.

Dann holt Ax noch weiter aus: Das Empfehlen einer Leistung eines Unternehmens der Privatwirtschaft durch eine staatliche Stelle – und dies sei der Landrat – könne einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht bedeuten, wenn dadurch das der öffentlichen Verwaltung entgegengebrachte Vertrauen in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung missbraucht werde.

Man könne dem Landrat aber zunächst einmal zugutehalten, dass er bei der Veröffentlichung ein für die Gesellschaft wichtiges Thema angesprochen habe, nämlich die Förderung der Fitness in der Pandemie, sagt Ax. Da Stefan Dallinger in diesem Zusammenhang aber nur einen Anbieter erwähne, bestünden "erhebliche Bedenken an der Neutralität des Landrats", betont der Jurist in seinem Schreiben an die RNZ.

Ein persönliches Motiv oder gar den Vorwurf, der Landrat habe für seinen Auftritt in dem Video eine Gegenleistung erhalten, verweist Kreissprecherin Silke Hartmann ins Reich der Fabeln. "Selbstverständlich hat der Landrat hierfür keinerlei Gegenleistung erhalten", erwidert sie auf eine entsprechende Frage der RNZ. Aber warum ist der Landrat überhaupt in dem Video eines privaten Fitnessunternehmens aufgetreten? "Der Landrat hat sich für ein kostenloses Angebot bedankt, welches es für Kreiseinwohner gibt und dadurch die sportlichen Aktivitäten der Kreisbevölkerung unterstützt werden, die derzeit nicht auf die Angebote des Vereinssports und der Fitnessstudios zurückgreifen können." Mehr ist Hartmann nicht zu entlocken.

Fragen nach unzulässiger Schleichwerbung oder einem Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht kontert die Kreissprecherin mit dem Hinweis, "dass das Regierungspräsidium bestätigt hat, dass sich die Äußerungen des Landrats im Rahmen des Zulässigen bewegen". Dem sei nichts hinzuzufügen.