Ludwigshafen/Heidelberg. Sie zeigen Solidarität mit Greta Thunberg und Co. Sie wollen den jungen Klimaschutzaktivisten unter die Arme greifen und den Umweltprotest auf eine neue Stufe heben. Wenn am Freitag, 20. September, zum Klimastreik aufgerufen wird, heißt es nicht nur "Fridays For Future", sondern auch "Parents For Future". Dann gehen nicht nur die Schüler, sondern auch Eltern auf die Straße. Bundesweit sind über 360 Demonstrationen geplant. Auch die Metropolregion ist mit über einem Dutzend Streikorten gut abgedeckt. Was aber verbirgt sich hinter der Initiative? Und was ist die Intention der Eltern?

Der Aufstieg ist rasant: Im März wurde die Kampagne "P4F", was für "Parents for Future" steht, von einem Software-Entwickler aus Hürth bei Köln gegründet, im April zählte die Bewegung 150 Ortsgruppen, und nahezu täglich werden es mehr. "Wir sehen uns nicht als eigenständige Bewegung. Wir wollen unsere Kinder unterstützen. Wir stehen voll hinter ihnen, denn sie haben mit ihren Umwelt-Forderungen recht", betont Martina Holzbecher aus Ludwigshafen, die sich bereits im Frühjahr der Heidelberger Ortsgruppe anschloss.

Lange habe die 56-Jährige, die bei der BASF als Ingenieurin tätig ist und für die Grünen im Ludwigshafener Ortsbeirat von Gartenstadt sitzt, in einer "scheinbar heilen Welt" gelebt, sorgenfrei aufgewachsen in den Wirtschaftswunderjahren der 1960er und 70er. Mit Plastik und Konserven in Hülle und Fülle.

Die Klima-Demonstrationen am Freitag, 20. September, in der Region: > Heidelberg: Start an der Stadtbücherei, 11 Uhr > Mannheim: Vorplatz des Hauptbahnhofs, 17 Uhr > Edingen-Neckarhausen: Treffpunkt am Bürgermeister-Reinle-Platz, Fahrrad-Demo um 10 Uhr > Hockenheim: am Gauß-Gymnasium, 13 Uhr > Schwetzingen: am Hebelgymnasium, 13 Uhr > Heppenheim: Parkplatz am Bahnhof, 11.30 Uhr Auch in Sinsheim, Reichelsheim und Michelstadt sind Aktionen geplant.

"Mein Großvater, der im Zweiten Weltkrieg aus Schlesien fliehen musste, sagte immer: Du lebst jetzt in der besten aller Welten". Bis sie irgendwann merkte, dass das so ganz nicht stimmte. Und zwar in einem Moment, als der Alltag ins Stocken geriet. "Aufgrund einer OP war ich außer Gefecht gesetzt. Ich saß auf der Couch und schaute Natur-Dokus", erinnert sie sich. Und die Bilder von schmelzenden Eiskappen brachten ihr Weltbild ins Wanken. "Da habe ich gemerkt: Es läuft überhaupt nichts gut, wir laufen auf eine Katastrophe zu", sagt Holzbecher. 2015 war das, drei Jahre bevor eine junge Schwedin im polnischen Kattowitz auf dem UN-Klimagipfel erstmals ans Rednerpult trat.

"Sie sagen, dass Sie Ihre Kinder über alles lieben, aber gleichzeitig stehlen sie ihnen ihre Zukunft vor den Augen weg", sagte Greta Thunberg damals in ihrer Rede. Zu dieser Sorte Eltern mochte Martina Holzbecher nicht gehören. Sie recherchierte viel: Über die drastisch ansteigenden CO2-Werte, über das Verschwinden der Sandstrände, die Erderwärmung, kurz: den Klimawandel. Und sie überlegte, was sie damit zu tun hat. Der Alltag wurde umgekrempelt, mehr Bio und vegane Kost, keine Flugreisen mehr, Reis-, Sojamilch und Waschpulver werden selbst hergestellt, die Socken nochmals geflickt, bevor sie in der Tonne landen, und wenn möglich, mit dem Rad zur Arbeit gefahren. "Anfangs war ich mit meiner neuen Art der Partykiller, aber inzwischen denken immer mehr nach. Unsere westliche Lebensweise ist nicht nachhaltig", betont sie. Einen Mitstreiter hatte Holzbecher von Anfang an: ihren 15-jährigen Sohn, der selbst bereits dreimal an den "Fridays For Future"-Schülerstreiks teilnahm. Sie sei den Schülern dankbar für das Wachrütteln - und auch positiv überrascht. "Ich war ein wenig enttäuscht von der jungen Generation und dachte, sie würde nur am Computer und Handy herumhängen. Aber es ist ja auch nur ein kleiner Teil, der aufsteht. Oft junge Mädchen, die unglaublich gut informiert sind."

Ihre eigene Generation bezeichnet sie inzwischen als "Generation ungerecht". Deshalb möchten die Erwachsenen "Fridays for Future" unterstützen. Finanziell, um Plakate oder Flyer drucken zu können. Aber auch ideell: "Wenn ich mit anderen spreche, merke ich oft, wie betroffen die Menschen zum Beispiel auf Bilder vom Amazonas reagieren. Aber auch, wie wenig ihnen bewusst ist, dass sie vielleicht selbst durch ihr Konsumverhalten daran beteiligt sind. Wir können die Forderungen in die Erwachsenen-Welt hineintragen, ganz andere Kreise erreichen und hoffentlich viele Erwachsene aus ihrer Lethargie befreien", betont Holzbecher.