Von Harald Berlinghof

Spechbach. Wir fahren mit unserem mintgrünen Opel Kapitän auf der Route der "ADAC Heidelberg Historic"-Rallye in Richtung Spechbach. Auf unserem Oldtimer prangt die Startnummer 189. Aber vor uns fährt keine Nummer 188 und hinter uns keine Nummer 190. Es stehen auch keine Fotografen am Straßenrand. In Spechbach ist kein lokaler Feiertag angesagt, und niemand winkt uns mit bunten Fähnchen zu. Denn in diesem Jahr findet die ADAC Heidelberg Historic nicht statt. Sie ist – wie so vieles – dem Coronavirus zum Opfer gefallen.

Trotzdem fahren wir einen Teil der Strecke ab – und haben unseren Spaß dabei. Dabei war es knapp, den Oldtimer rechtzeitig in Gang zu bekommen. Aber sein Besitzer, Christian Stanske, ist ein begnadeter Autoschrauber. Es gibt keine Mutter, egal wie rostig oder rund geschliffen, die er nicht aufbekommen würde. Die Batterie macht ein bisschen Mucken, aber Oldtimer sind nun mal zickig.

"Vielen Teilnehmern und begeisterten Zuschauern blutet an diesem Wochenende das Herz, wenn sie daran denken, dass sie eigentlich vorhatten, zur Heidelberg Historic zu kommen", sagt Mareike Fabri, eine der Mitorganisatorinnen der Oldtimer-Rallye. Sonne, Bratwurst und schöne historische Autos anschauen, das war bei vielen Oldtimer-Enthusiasten an diesem Wochenende fest eingeplant. Dann kam die Absage.

Das Wetter am Freitag ist wie gemacht für eine Oldtimer-Ausfahrt. Als wir auf Spechbach zusteuern, ist die Fahrbahn komplett trocken und kein Regen in Sicht. Das ist gut für die Karosserie, angenehme Temperaturen sind dem in die Jahre gekommenen Motor und uns selbst am liebsten. Vom Gut Langenzell bis zur Zeitkontrolle kurz vor Spechbach sind es laut des Bordbuchs aus dem Jahr 2019 exakt 5,98 Kilometer.

Eine Zeitkontrolle gibt es dieses Jahr natürlich nicht. Das Ortsschild von Spechbach haben wir bereits hinter uns gelassen. Keine Biertische am Straßenrand, keine applaudierenden Fans und keine Strohballen, für die der Ort so bekannt ist in der ganzen Region. Einmal im Jahr werden sie aus den bäuerlichen Scheunen hervorgeholt und als Rennsportkulisse in Spechbach verteilt. Die Gemeinde gilt als einer der absoluten Höhepunkte der jährlich stattfindenden "Heidelberg Historic". Doch an diesem Tag ist kaum jemand auf der Straße.

Die innerörtliche Sonderprüfungsstrecke ist ohne jeden Zweifel das Auge des Hurrikans dieser Oldtimerausfahrt: Es geht über das Kopfsteinpflaster an der Kirche vorbei, die Kirchstraße hinauf und um zwei Spitzkehren herum. An einer der Spitzkurven sitzt seit zwei Jahrzehnten stets ein älteres Ehepaar, um die Oldtimer zu bestaunen. Aber auch sie sind diesmal nicht da, als wir die Spitzkehre nehmen.

Zweieinhalb Runden drehen die Autoliebhaber normalerweise. Drei Lichtschranken messen auf die Hundertstelsekunde genau, ob sie dabei die vorgegebene Zeit eingehalten haben. Am Ende der zweitägigen Fahrt – Freitag und Samstag – mit Ankunft im Technik-Museum in Sinsheim können Zehntelsekunden über den Sieg entscheiden. Ein elendig langer Cadillac etwa musste vor Jahren mal an der Spitzkehre zurückstoßen und verlor damit wertvolle Zeit. Mal sehen, ob wir mit unserem Kapitän Baujahr 1960 um die Ecke kommen. Diesmal haben wir keine teure Rallye-Stoppuhr, nur unser Handy.

47 Sekunden sind für die erste Runde vorgegeben, 49 Sekunden für die zweite, und zwei Minuten und fünf Sekunden für die gesamten zweieinhalb Runden. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,8 Stundenkilometern. Aber wir waren 19 Sekunden zu langsam. "Das schaffen wir nicht. Das ist aussichtslos", meint Christian Stanske und tuckert gemütlich weiter. Das Ausrechnen der Strafpunkte ersparen wir uns. Wir haben ja sowieso keine Konkurrenz. Und wir fahren nicht gegen die Uhr. Vielmehr fährt heute der Spaß bei uns mit.