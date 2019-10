Von Volker Knab

Oftersheim. Fast pünktlich zum Beginn der Kerwe hat sich am Samstag der trübe Himmel ein wenig aufgeklart. So konnten die fünf Ofdascha Kerweborschd, eine Boygroup mit legendärem Ruf, mit flotten Klängen und der Kerweschlumbel im Gefährt auf den Hof der Friedrich-Ebert-Grundschule einziehen. Dort hatte sich der Kreis des Publikums so nach und nach dann doch auf gleich mehrere, dicht stehende Menschenreihen um die Bühne erweitert.

Da es den ganzen Tag zuvor über geregnet hatte, waren die Zuschauer zur Eröffnung der Kerwe zunächst noch etwas zögerlich erschienen. Aber das Wetter hielt und sollte dann zumindest bis zum frühen Abend noch so bleiben. Das freute die Kerweborschd, in deren Namen Hermann Dollezahl die Begrüßung vor-nahm und sogleich Bürgermeister Jans Geiß samt einigen Gemeinderäten er-spähte. "Die hatten Klausurtagung und werden dabei eingeschlossen", verriet Dollezahl den Zuschauern. Dann klärte er auf: "Da wird dann ganz viel dummes Zeug gelabert und am Ende wird wieder aufgeschlossen". Die Böhmerwäldler unter der Leitung von Karola Gronert und Marcus Rieg unterhielten die Gäste mit einigen hübschen Gruppen- und Paartänzen.

Ein wenig wehmütig erinnerte sich Dollezahl an die Kerwe im Dorf in vergangenen Zeiten. Da schlossen die Handwerksbetriebe noch montags und die Beschäftigten besuchten mit ihren Chefs die Gastwirtschaften und den Festplatz. Aber mehrere Vereine wie der Liederkranz, die Germania und die Grashoppers setzten nunmehr die Tradition weiter fort. Dann stellte er die Kerweschlumbel "Maislinde von der kaputten Museumsmauer" vor. Im Anschluss trumpften die "Ultras unter den Kerweborschd" in der Besetzung Peter Hertlein, Hermann Dollezahl, Manfred Müller, Helmut Spieß, Roger Hillengaß und Armin Wolf mit ihrem Spiel auf.

Erst dann durfte der Bürgermeister für seine Rede auf die Bühne. Jens Geiß nutzte die Gelegenheit, um die Sache mit der Klausurtagung doch etwas zurecht zu rücken. Die habe von 9 bis 14 Uhr gedauert und man habe nicht dummes Zeug geredet, sondern sie sei im Gegenteil sehr konstruktiv verlaufen. Mit Blick auf den Himmel sagte Geiß: "Petrus muss ein Oftersheimer sein." Er wünschte allen Anwesenden für die viertägige Kerwe eine schöne Zeit.

Am Samstagabend hatten die Böhmerwälder in den Rose-Saal zum Tanz eingeladen. Für die Unterhaltung sorgte dabei der Gebirgstrachtenverein Heidelberg. Die ganze Kerwe über ist Betrieb der Schausteller und Fahrbetriebe auf dem Festplatz hinter der Kurpfalzhalle. Am heutigen Montag wird das Kerweprogramm ab 10 Uhr mit dem Kerwefrühschoppen in einigen Oftersheimer Gaststätten fortgesetzt, anschließend erfolgt ab 12 Uhr Kerweessen und Kerwetanz in einigen Oftersheimer Gasstätten. Am Dienstag geht es ab 19 Uhr zur Beerdigung der Kerweschlumbel mit dem Kerwepfarrer und den Kerweborschd in das Anwesen Mannheimer Straße 59.