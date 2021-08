Von Harald Berlinghof

Oftersheim. In Oftersheim freut man sich auf den 35. Tag des Waldes. Auch wenn er in diesem Jahr unter den widrigen Bedingungen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen stattfinden muss. Allerdings war die Veranstaltung 2020 komplett ausgefallen. "Wir machen den Tag in diesem Jahr", erklärt Bürgermeister Jens Geiß. Das habe man beschlossen.

Es wird ein Tag des Waldes mit angezogener Handbremse, indem man auf den volksfestähnlichen Charakter aufgrund der Corona-Bedingungen verzichtet. Das Fest der Begegnung wird so seinen Schwerpunkt bei kurzweiligen Wald-Exkursionen mit Forstbezirksleiter Philipp Schwegler und Jost Armbruster, Waldexperte des Regierungspräsidiums Karlsruhe, haben. Die beiden Fachleute führen die Führungen unter dem Thema des Tages durch, das da lautet "Zukunft unserer Wälder".

1978 ist man in Oftersheim mit dem Tag des Waldes erstmals an den Start gehangen und war damals mit diesem "grünen" Projekt seiner Zeit voraus, so der Bürgermeister. "Wir versuchen, in unseren Exkursionen die Veränderung der Wälder ansprechen. Nicht nur pessimistisch, sondern auch, wie wir die Wälder für die Zukunft gestalten können", so Schweigler. "Dazu ist es wichtig, die Gründe für die Veränderungen zu kennen und wie wir darauf reagieren können. Was können wir tun, um den Wald der Zukunft aufzubauen?", stellt er eine entscheidende Frage.

Angefangen damit hat er auf Oftersheimer Gemarkung bereits. Rund 600 trockenresistente Traubeneichen hat er mit seinen Mitarbeitern im Frühjahr gepflanzt, wobei die Anwachsrate gut war. Natürlich wird es in den Exkursionen auch um die Oftersheiner Dünen und um deren Beweidung oberhalb der Grillhütte durch Ziegen, Schafe und Esel gehen.

Die Weidetiere sollen den Aufwuchs, vor allem von schnell wachsendem Buschwerk wie etwa der Brombeere verhindern und so Freiflächen für seltene Pflanzen- und Tierarten schaffen. Die Weideflächen sind umzäunt und wandern nach der Beweidung auf Nachbarflächen weiter.

Um 10 Uhr soll es am Sonntag, 12. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Grillhütte losgehen. Auf Speis und Trank, also eine Bewirtung durch die örtlichen Vereine, will man verzichten. Sollte das Wetter einen Gottesdienst im Freien nicht zulassen, werden am Sonntagmorgen die Glocken um 9.30 Uhr allen Gläubigen signalisierten, dass der Gottesdienst in der Kurpfalzhalle stattfindet.

Der Jagdhornbläserkreis wird im Anschluss an der Grillhütte zünftig für gute Stimmung sorgen und die 7. baden-württembergische Waldkönigin Johanna Eich begrüßen, die seit 2019 ihr Amt ausübt. Die aus Sulzfeld stammende Forstwirtin wird als Botschafterin des Waldes ihren hoheitlichen Auftritt haben. Nach einführenden Worten des Bürgermeisters und Landrat Stefan Dallinger sowie von Schweigler kann es dann losgehen mit den Waldführungen.

"Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung des Waldes im urbanen Umfeld noch einmal gesteigert", betont der Landrat in einem Grußwort, das im Informationsblatt zum Tag des Waldes abgedruckt ist. Nicht nur die Anzahl der Waldbesuche habe sich erhöht, sondern auch die durchschnittliche Verweildauer. Und das Publikum wurde jünger.

Weniger erfreulich: Rund die Hälfte der Waldfläche in Baden-Württemberg soll stark geschädigt sein. Besonders betroffen vom Klimawandel sind die Hardtwälder der Region aufgrund der Sandböden, die nur wenig Wasser speichern können.

Bei der Anreise zum Tag des Waldes ist zu beachten: Der zur Grillhütte führende Oberfeldweg ist für Autos ab dem Hardtwaldring gesperrt. Der Fußmarsch zur Grillhütte, wo der Gottesdienst bei gutem Wetter stattfindet und von wo aus die Exkursionen um 11.45 Uhr und um 13.15 Uhr starten, soll etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ältere und gehbehinderte Besucher können einen Shuttle-Bus des DRK nutzen, der diese nach Voranmeldung zu Hause abholt.

Info: Für den Abholdienst muss sich rechtzeitig bis zum 4. September unter der Telefonnummer 06202/51 29 4 beim DRK-Vorsitzenden Thomas Dilger anmelden.