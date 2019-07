Oftersheim. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall in der Eichendorffstraße kam es am Montagvormittag. Eine 38-jährige VW-Fahrerin war kurz vor 10 Uhr in Richtung des Edekas unterwegs, als sie an der Freiherr-vom-Stein-Straße nach rechts abbiegen wollte. Gleich danach wollte sie dann wieder rechts auf einen Stellplatz einbiegen. Der Wagen rollte jedoch über den Stellplatz hinaus und prallte frontal gegen die Hauswand dahinter.

Bei dem Unfall wurde der VW demoliert, die Fassade des Hauses oberflächlich beschädigt. Es entstand rund 6500 Euro Sachschaden. Die 38-Jährige kam mit einem Schock und zur weiteren Abklärung per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun die Unfallursache. Der VW wurde sichergestellt, um ihn auf technische Defekt zu untersuchen, die möglicherweise die Ursache des Unfalls waren.