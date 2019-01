Michelle Rehberg bei der Arbeit. Hundedame Sydney hält still, während ihre Begleiterin Maja schon in den letzten Zügen der Pflege ist. Die Hundefrisörin hatte aber auch schon extreme Fälle Fotos: Lenhard.

Von Jennifer Reutter

Oftersheim. Yorkshire-Dame Sidney ist so entspannt, dass ihre Augen fast zufallen, als die bunte Bürste von Hundefrisörin Michelle Rehberg durch ihr braun-weißes Fell gleitet. Mit jedem weiteren Handgriff sieht das Haar etwas glatter, weicher und ordentlicher aus. Als krönenden Abschluss bekommt die Hündin eine Spange in grün-roter Glitzeroptik in ihr frisiertes Kopfhaar.

So könnte der Arbeitsalltag der Hundefrisörin immer aussehen. "Ich wollte eine Arbeit, die mich jeden Tag glücklich macht", erklärt die 28-Jährige, warum sie sich im Oktober 2017 mit ihrem Salon in Oftersheim selbstständig machte. Davor war sie zehn Jahre lang im Einzelhandel tätig. Gerade der Kontakt mit schwierigen Kunden nagte des Öfteren an ihren Nerven, erzählt sie. Nun frisiert sie durchschnittlich fünf Hunde am Tag. Das bedeutet, Rehberg verbringt die meiste Zeit allein mit flauschigen Vierbeinern.

Schon immer habe sie Tiere geliebt, insbesondere Hunde. Privat ist sie Frauchen des Mischlingshunds Mylo. Seit sie das erste Mal Kundin bei einem Hundefrisör war, ist die 28-Jährige von diesem Beruf fasziniert. Ihr Wunsch, das Metier selbst auszuüben, wurde mit der Zeit immer größer, und als sie einen passenden Salon für ihre Ausbildung gefunden hatte, wusste Rehberg: "Jetzt möchte ich meinen Traum verwirklichen."

Michelle Rehberg bei der Arbeit: Hundedame Sydney (l.) hält still, während ihre Begleiterin Maja schon in den letzten Zügen der Pflege ist. Die Hundefrisörin hatte aber auch schon extreme Fälle. Fotos: Lenhardt

Überraschend schnell bildete sich ein Kundenstamm mit Hundehaltern aus Oftersheim und Umgebung. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ihr Salon nach der "Tierisch gut"-Messe im November vergangenen Jahres in Karlsruhe. Dort belegte eine ihrer Kundinnen mit der von Rehberg frisierten katalanischen Schäferhündin den ersten Platz.

Auch Sidney und ihre Gefährtin Maja, ebenfalls ein Yorkshire-Terrier, statten Rehberg etwa alle sechs Wochen einen Besuch ab. Doch wer glaubt, beim Hundefrisör stünde nur das Äußere des Tiers im Mittelpunkt, hat weit gefehlt. Wohlbefinden und Gesundheit der Vierbeiner könnten deutlich von einem regelmäßigen Besuch profitieren, sagt die Expertin. So befreit sie etwa auch die Pfoten von überschüssigen Haaren. "Wenn dort Harz oder Ästchen festkleben, hat der Hund beim Laufen ein ähnliches Gefühl, wie ein Mensch, der einen Stein im Schuh hat", verrät Rehberg. Es gibt aber auch grenzwertige Fälle.

Der erste Besuch eines Rüden hat Rehberg vor mehreren Monaten ihr ganzes Können abverlangt. Über Jahre hinweg war dessen Fell nur oberflächlich mit einer ungeeigneten Bürste gepflegt worden. Zentimeter dick verfilzte das Haar des Tiers. "Die Haut darunter war komplett entzündet", erinnert sich Rehberg. Verkrustungen machten es ihm zusätzlich schwer, seine Augen vollständig zu öffnen. Während der Behandlung sei der Rüde wegen seiner Schmerzen aggressiv geworden. Doch Rehberg blieb keine Wahl: Bis auf einen Millimeter musste das Fell geschoren werden.

Die Geschichte hatte letztlich für alle Beteiligten ein glückliches Ende. Heute ist der Hund mit seinem Frauchen Stammgast in Rehbergs Salon, und sein Fell ist in bestem Zustand. Ein Stück verfilztes Haar vom ersten Besuch hat Rehberg jedoch behalten, um anderen Kunden zu zeigen, was falsche Pflege anrichten kann.

Auch bei den Wünschen einiger Kunden wird Rehberg manchmal immer noch stutzig. Eine Hundehalterin hatte beispielsweise die Idee, ihren Vierbeiner passend zur Fastnachtszeit bunt einzufärben. Die Hundefrisörin lehnte aber empört ab. "Es ist immer noch ein Tier und keine Puppe", sagt sie. Obwohl Rehberg mit ihrer Arbeit einen Teil zur Gesundheit der Tiere beiträgt, muss sich die 28-Jährige ab und an abwertende Kommentare anhören, wenn sie berichtet, was sie beruflich macht. Viele behaupten etwa, ihre Arbeit sei unnötig. Nicht selten betreten Gäste den Salon das erste Mal mit der Vorstellung, das dauere ja nur 20 Minuten. Doch sobald sie dann sähen, welche Schäden falsche Hundepflege auslösen kann, seien sie still, sagt Rehberg.

Die Entscheidung, ihren Salon zu eröffnen, bereut sie definitiv nicht. "Ich gehe nun jeden Tag mit Freude zur Arbeit", erzählt sie. Das Schöne an ihrem Job sei die Abwechslung. Schließlich habe jeder Hund ein anderes Wesen. Nie wüsste sie am Anfang eines Arbeitstags, was sie erwartet.