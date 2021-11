Oftersheim. (stek) "Wann kann die Freiwillige Feuerwehr endlich ihr neues Zuhause beziehen?", wollte Annette Dietl-Faude (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Jens Geiß wissen. Diese Frage könne er leider noch nicht definitiv beantworten, erklärte der Rathauschef.

Der Grund dafür seien ungeklärte Fragen in Sachen Brandschutz. Für diesen gebe es an zwei Stellen im Gebäude keine Belege. Das heißt, dass der ausführende Trockenbauer die Brandfestigkeit in diesen Fällen nicht belegen kann. Sie werde aber zeitnah überprüft. "Einen festen Termin gibt es leider noch nicht", so Geiß. Für die Überprüfung müsse die Mauer an beiden Stellen mittels eines kleinen Lochs geöffnet werden. Sobald der Nachweis für den Brandschutz da ist, werde das Gebäude freigegeben, damit die Feuerwehr umziehen könne.

Patrick Schönenberg (Grüne) fragteebenso wie Dietl-Faude nach der Liste der Mängel an dem neu errichteten Gebäude, die weit über den Brandschutz hinausgingen. Die Liste werde gerade abgearbeitet und sei von der Gewährleistung abgedeckt, erklärte Geiß. Grundsätzlich gebe es nach solchen Bauprojekten und deren genauer Überprüfung immer Mängellisten. Darüber hinaus befänden sich auf dieser Liste aber keine schwerwiegenden Mängel, die dem Umzug der Feuerwehr ins neue Rettungszentrum im Wege stünden.

Der Unmut der Gemeinderäte war trotzdem unüberhörbar. Bei den Rolltüren seien schon Scheiben kaputt, im Putz gebe es Risse, und die Router hingen an Kabeln von der Decke. "Wenigstens die könnten doch kurzfristig richtig befestigt werden", meinte Schönenberg. Alles sei auf dem Weg, erklärte der Bürgermeister beschwichtigend.