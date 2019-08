Oftersheim. (pol/rl) Mit einer blutigen Wade endete die Kontrolle einer Ruhestörung in der Gartenstraße für einen 34-jährigen Polizisten am Samstagmorgen. Gegen 1.30 Uhr waren mehrere Beamte des Polizeireviers Schwetzingen in die Gartenstraße gerufen worden Es ging dabei um gemeldete Streitigkeiten und Ruhestörung, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Der Lärm kam aus der Wohnung eines 20-Jährigen und seiner Freundin. Als die Beamten dort eintrafen, entdeckten sie auf dem Wohnzimmertisch Betäubungsmittel-Utensilien. Als der 20-Jährige bemerkte, dass die Sachen offen sichtbar waren, wurde er sehr aggressiv.

Um einen möglichen Angriff zu verhindern, fixierten die Beamten den jungen Mann. Der wiederum versuchte dabei dem 34-jährigen Polizisten einen Kopfstoß zu geben. Erst brachten die Beamten den 20-Jährigen zu Boden, danach sollte er aufs Revier gebracht werden.

Doch das war nicht so einfach, da sich der 20-Jährige weigerte zum Streifenwagen zu gehen. Daher entschlossen sich die Beamten den Mann dahin zu tragen. Dabei beleidigte der 20-Jährige die Polizeibeamten fortlaufend und biss dem 34-jährigen Polizeibeamten dann auch noch so heftig in die Wade, dass diese blutete.

Danach wurde die Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Beamten zehn Ecstasy-Pillen, einen Schlagring, „vermutlich“ eine Softairwaffe und diverse Betäubungsmittel-Utensilien.

Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.