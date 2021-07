Von Anna Manceron

Oftersheim. Bunt, laut und vielfältig soll die "Dorfpride" sein, die am Samstag, 31. Juli, durch Oftersheim ziehen wird. Eine Parade für die Rechte von LSBTTIQ-Menschen. Damit sind all jene gemeint, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von Hetero-Normen abweichen. Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bi- und Intersexuelle sowie Transgender. Letztere sind Menschen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Diese Menschen fühlen sich sozusagen quer zur Norm und bezeichnen sich deshalb als "queer".

In großen Städten wie Mannheim, Frankfurt, Stuttgart oder Köln haben sich Demonstrationen für die Rechte queerer Menschen längst etabliert. Beim legendären Christopher Street Day in Köln etwa ziehen jedes Jahr Hunderttausende durch die Innenstadt oder feiern am Straßenrand mit. Eine große, bunte Party für alle – egal ob queer oder nicht. Auf dem Land sieht das ganz anders aus. "Im ländlichen Raum und in kleineren Orten gibt es keine Strukturen für queere Menschen", sagt Johannah Illgner vom Organisationsteam der Dorfpride. Heißt: Keine Beratungsstellen, keinen queeren Jugendtreffs – und auch keine Pride.

Dabei lebten queere Menschen nicht nur in Großstädten, sondern überall, betonen die Organisatoren. Manche könnten oder wollten sich nicht in der nächstgrößeren Stadt niederlassen. Andere entschieden sich dafür, in ihrem Heimat- oder Wunschheimatort zu bleiben. "Dort ist ihr Lebensmittelpunkt, ihre Arbeit, ihre Familie." Um queere Menschen auf dem Land sichtbarer zu machen, haben Illgner und ihre Mitstreiter im August vergangenen Jahres die erste "Dorfpride" im Südwesten ins Leben gerufen. Rund 500 Menschen zogen damals mit Regenbogenfahnen, Luftballons und bunten Schirmen durch die 8000-Seelen-Gemeinde Mühlhausen im Kraichgau.

Den "Pride-Spirit" wollen die Organisatoren nun jedes Jahr in ein anderes Dorf tragen. Diesmal ist Oftersheim an der Reihe. "Nach der letzten Dorfpride haben wir die Community gefragt: Wo sollen wir als nächstes hinkommen?", berichtet Illgner. "Dabei wurde unter anderem auch Oftersheim genannt." Die Größe des Orts und seine gute Verkehrsanbindung seien bei der Auswahl positiv ins Gewicht gefallen. Die "Dorfpride" soll ein gemeinschaftliches Ereignis für die in Oftersheim lebenden oder arbeitenden queeren Menschen sein, aber auch für die restliche Bevölkerung und die Vereine. "Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen! Loud, out and proud, solidarisch und unterstützend, alle gemeinsam für die Rechte von lesbischen, schwulen, bi, trans, inter oder queeren Menschen", erklären die Organisatoren.

Tatsächlich hätten sich schon einige lokale Akteure gemeldet und ihre Unterstützung angeboten, erzählt Illgner. Die Rock- und Popband The Chaotics wird zum Beispiel ein kostenloses Konzert geben. Außerdem hängen beide Kirchengemeinden – sowohl die evangelische als auch die katholische – eine Regenbogenfahne auf und stellen den Organisatoren Räume zur Verfügung. Der Elternbeirat der Friedrich-Ebert-Grundschule wird Kuchen und Getränke verkaufen.

Der Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß ist ebenfalls mit an Bord und wird die Eröffnungsrede halten. Er freut sich darüber, dass die "Dorfpride" dieses Mal in seiner Gemeinde stattfindet. "Ich habe da keine Berührungsängste und nehme gerne teil", sagt er. "Als Kind hatte ich einen Patenonkel, der homosexuell war. Das war für mich schon damals ganz normal." Auch seine Kommune schätzt der Rathauschef in dieser Hinsicht als "relativ offene, lebensbejahende Gemeinde" ein.

Die "Dorfpride" startet am 31. Juli um 15 Uhr an der Kurpfalzhalle. Von dort aus zieht der Demonstrationszug durch den Ort. Das Ende der Veranstaltung ist für 18 Uhr angesetzt. Wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren ein Hygienekonzept erarbeitet, an das sich alle Teilnehmer halten müssen. Konkret bedeutet das: Die Besucher müssen einen medizinischen Mund- und Nasenschutz tragen und 1,5 Meter Abstand zueinander halten. Ehrenamtliche Ordner werden dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten. Für die Erfassung der Kontaktdaten werde man vermutlich eine App verwenden, erklärt Illgner. Wer möchte, kann seine Daten aber auch auf einem Zettel notieren. "Diese Daten werden nicht mit Polizeibehörden geteilt", betont Illgner. "Sie dienen nur der Nachverfolgung im Infektionsfall." Ein negativer Corona-Test ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der "Dorfpride". Aber: "Natürlich wäre es Klasse, wenn sich die Teilnehmer vorher freiwillig testen lassen", sagt Illgner.

Das Organisationsteam rechnet in diesem Jahr wieder mit rund 500 Teilnehmern. Erlaubt wären derzeit sogar bis zu 1500 Menschen unter freiem Himmel, sagt Bürgermeister Jens Geiß. "So viele werden es aber wahrscheinlich nicht sein", meint er. Dem großen Trubel im kleinen Ort sieht er gelassen entgegen: "Wir rechnen mit einer schönen, entspannten Veranstaltung."

Info: https://dorfpride.wordpress.com/