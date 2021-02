Von Stefan Kern

Oftersheim. Das Aufgabenprofil eines Bürgermeisters ist breit gefächert. Von der Verwaltungsarbeit über den Fassbieranstich bis hin zur "Anwesenheitspflicht" bei fast jedem Fest, hat ein Verwaltungschef meist einen prall gefüllten Terminkalender. In Oftersheim gehört nun auch die Tätigkeit "Fernseher-Hilfskoch" dazu. So hat Bürgermeister Jens Geiß am vergangenen Sonntag gemeinsam mit Landhof-Koch Simon Kolar ein Mittagessen auf den Tisch gezaubert, das in Oftersheim bei den über 130 digitalen "Co-Köchen" für Begeisterung sorgte.

Die Kommentarleiste bei YouTube war jedenfalls voll des Lobes. Das Thymian-Schweinefilet auf Blattspinat mit handgemachten Schupfnudeln oder die für die Vegetarier vorgesehenen Schupfnudeln mit einer Salbei-Buttersauce auf Babyspinat kamen offensichtlich gut an und sorgten für viel gute Laune in den Oftersheimer Küchen.

Es war das erste Mal, dass sich Bürgermeister und Schlagzeuger Geiß als Koch vorwagte. Und es war ihm anzusehen, dass er Respekt vor der Aufgabe hatte. Zum Glück hatte er mit Kolar einen Chefkoch an seiner Seite, der in der Küche einen sehr freundlichen und verständnisvollen Ton pflegt. Die beiden kamen denn auch schnell miteinander ins Gespräch.

Neben Tipps und Tricks aus der Küche rund um das Abschrecken der gekochten Schupfnudeln in kaltem Wasser, Mittel gegen die Tränen beim Zwiebelschneiden (eigentlich gibt es keins) und das richtige Öl zum Braten (am besten ist Kokosfett oder Rapsöl) ging es auch um die Situation der Oftersheimer Gastronomie, eine Online-Faschingsveranstaltung des TSV am 13. Februar sowie darum, wo die Tiere von den Oftersheimer Dünen geblieben sind. Hierzu versicherte Geiß, dass sie nicht im Kochtopf gelandet, sondern in ihrem Winterquartier in Sandhausen seien. Zur Situation der Gastronomie blieb Kolar die lapidare Einschätzung "es ist schwierig". Zugleich zeigte er sich von der Unterstützung aus der Oftersheimer Bevölkerung begeistert. "Das ist eine große Unterstützung für uns."

Dazu gehört auch das "Oftersheimer-Brett", das für 25 Euro bei den zwölf Restaurants der Gemeinde bestellt werden kann. Finanziert wurde das Schneidebrett zu gleichen Teilen von der Gemeinde und dem Verein "Lebendiges Oftersheim".

Der Erlös, so der Vereinsvorsitzende Simon Stelgens, "kommt zu 100 Prozent den Restaurants zugute". Am Ende, so Geiß, entscheide jeder darüber, wie die kulinarische Landschaft in Oftersheim nach der Pandemie aussehe.

Info: Das nächste große Online-Event in Oftersheim ist die digitale Faschingsparty des TSV am Samstag, 13. Februar, ab 20 Uhr. Der Kochstream findet sich auf YouTube unter "Oftersheim kocht".