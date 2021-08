Von Alexander Albrecht

Oftersheim. Beim Spazierengehen oder Radeln würde man vermutlich kaum Notiz nehmen von dem unscheinbaren grauen Kasten, der auf einem kleinen Stativ am Rande eines Wegs im Hardtwald steht. Doch die Box, ein sogenannter Gravimeter, hat es in sich. Wenn Jörg Naumann den Startknopf drückt und 30 Sekunden wartet, erscheinen Zahlenkolonnen auf dem Display. Was dem Beobachter schonungslos vor Augen führt, dass er im Physik-Unterricht mal besser aufgepasst hätte, liefert dem Experten wichtige Erkenntnisse darüber, was in mehr als 2000 Meter Tiefe los ist.

Naumann und seine Kollegen von der Gesellschaft für Geowissenschaftliche Dienste (GGD) in Leipzig messen mit dem Gerät Erdbewegungen. "Störungen" im Untergrund, also durchlässige Gesteinsschichten, können wiederum Hinweise auf Reservoire mit Thermalwasser geben. Und die sind entscheidend für die bis zu drei Geothermie-Heizkraftwerke, die das Firmenkonsortium von MVV und EnBW im Oberrheingraben zwischen Mannheim, Heidelberg und Reilingen plant. Pumpen würden in diesem Fall das weit über 100 Grad heiße Wasser in die oberirdischen Anlagen zu einem "Wärmetauscher" befördern.

Der entstehende Dampf treibt eine Turbine an. Die Energie wird in Wärme umgewandelt und ins bestehende Fernwärmenetz eingespeist. Dieses versorgt aktuell knapp 160.000 Haushalte. Das "abgekühlte" Wasser wird über eine zweite Leitung in dasselbe Reservoir zurückgepumpt, wo es sich wieder aufwärmt. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Aktuell erkunden die beiden Energieversorger ein insgesamt 270 Quadratkilometer großes Untersuchungsgebiet. "Wir haben bereits davor viele Daten gesammelt", sagt Thomas Kölbel, der Geothermie-Experte der EnBW. Dazu gehören rund ein Dutzend Basispunkte des Landesvermessungsamts.

Der Gravimeter "wiegt" – grob gesprochen – das Gewicht der Gesteine im Untergrund und setzt sie ins Verhältnis zu den Referenzpunkten. Circa 2000 Messstellen haben EnBW und MVV für die zwei bis drei Teams aus Leipzig ausgedeutet. "Wir finden den genauen Standort per GPS", sagt GGD-Geschäftsführer und Seismik-Fachmann Daniel Günther. Dabei bleibe man immer auf öffentlichen Wegen, selbst wenn sich der Messpunkt im Wald, auf einer Wiese oder mitten im Ort befinde.

Die Untersuchungen sind derart sensibel und genau, dass bereits ein vorbeifahrendes Auto die Ergebnisse beeinträchtigen kann. Als zuletzt die Erde in Alaska bebte, mussten die Teams für einen Tag die Arbeit ruhen lassen, weil die Erschütterungen auch ihre Daten verfälscht hätten.

"Schon drei Zentimeter Höhenunterschied beeinflussen die Messungen", weiß Daniel Günther. Deshalb hat sein Mitarbeiter Jörg Naumann trotz der Hightech-Ausrüstung auch immer einen Zollstock dabei und wiederholt die Untersuchung an jeder Stelle zweimal, um einen belastbaren Mittelwert zu ermitteln. Eine Viertelstunde dauert es etwa, bis das Ergebnis buchstäblich im Kasten ist. Dann ziehen Naumann und Co. zum nächsten Messpunkt weiter, der 300 bis 500 Meter entfernt liegt.

Inzwischen haben sie gut ein Drittel abgearbeitet, Ende August, Anfang September wollen die Leipziger fertig sein. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass bis dahin die Sperrungen wegen des Hochwassers am Rhein aufgehoben worden sind. Parallel zu den Messungen werden in 50 Brunnen Proben entnommen. Wie Kölbel erklärt, wird dabei festgestellt, ob sich Spuren der Edelgase Argon und Helium darin befinden. Sei das der Fall, so Kölbel, lasse sich daraus erkennen, ob Thermalwasser nach oben dringe. Diese Arbeiten dauern länger, am Ende sollen die zwölf ergiebigsten Brunnen herausgefiltert und genauer untersucht werden. Bei Kölbel laufen schließlich alle Ergebnisse zusammen. Er erstellt auf deren Basis Modelle und macht dann dem Firmenkonsortium Vorschläge, wo gebohrt werden könnte.