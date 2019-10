Hockenheim. (hab) Die Hockenheimer Obdachlosenunterkunft im Hofweg ist in der Rennstadt seit 2011 ein ungelöstes Problem. Planungsrechtlich am dortigen Standort eigentlich gar nicht zulässig und außerdem als menschenunwürdig bezeichnet, schreit der gegenwärtige Zustand geradezu nach einer Lösung. Hinzu kommt die unerwünschte Entwicklung, dass sich einige der Bewohner dort so wohlfühlen, dass sie gar nicht mehr ausziehen wollen.

Denn eigentlich ist die Unterkunft nur für akut wohnungslose Menschen gedacht, die dort vorübergehend leben können, bis sie wieder eine Wohnung gefunden haben. Jetzt hat der Kreisverband Mannheim des Roten Kreuzes (DRK), der auch für Hockenheim zuständig ist, einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der im Gemeinderat von DRK-Integrationsmanager Michael Gelb vorgestellt wurde.

Im Gewerbegebiet Talhaus hat das DRK Verwaltungsbüros des Ortsvereins, die Rettungswache liegt direkt nebenan, und auch die Hockenheimer Tafel ist in einem kleinen Nachbargebäude des DRK angesiedelt. Dessen Vorschlag sieht so aus: Die Rettungswache, die modernen Ansprüchen nicht mehr genügt, wird neu erstellt. Die alte wird dann genutzt vom Ortsverein. Das bisher vom Ortsverein genutzte Gebäude wird vom Hauptamt des lokalen DRK, das aktuell zur Miete in der Ernst-Brauch-Straße residiert, bezogen. Die Hockenheimer Tafel, deren Räumlichkeiten zu klein sind, kann sich in den Gebäudebereich des bisherigen Ortsvereins hinein vergrößern.

Die Rettungswache bekommt einen Gebäudeaufsatz, wo dann bis zu 26 Obdachlose in 13 Doppelzimmern untergebracht werden können, so der bisherige Planungsstand. Zwei barrierefreie Zimmer sollen im Erdgeschoss entstehen. Als realistisch für die Fertigstellung sieht Michael Gelb das Jahr 2021 an. Die Stadt Hockenheim müsste keine neuen Wohnungen bauen oder kaufen, sondern könnte die dortigen Obdachlosenwohnungen vom DRK langfristig anmieten. Für den Grundsatzbeschluss gab es allgemeine Zustimmung, die sogar bis hin zur Begeisterung (Marina Nottbohm von der SPD) reichte.

Einstimmig bei einer Enthaltung beschloss das Gremium außerdem einen neuen Dienstleistungsvertrag mit dem Kreisforstamt inklusive des Holzverkaufs aus dem Stadtwald. Alle bisher durch das Forstamt erbrachten Betreuungsleistungen für das Revier werden auch weiterhin vom Kreisforstamt erledigt. Die Kosten allerdings erhöhen sich für die Stadt um 13.300 Euro.

Zur Kenntnis genommen wurde, dass der Leasingvertrag für das bisherige Fahrzeug von Ex-Oberbürgermeister Dieter Gummer nicht verlängert wird. Gummers Nachfolger Marcus Zeitler nutzt sein privates Fahrzeug für Dienstfahrten.