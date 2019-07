Hockenheim. (RNZ) Es hatte sich bereits im ersten Wahlgang angedeutet. Und nun ist es Gewissheit: Der neue Hockenheimer Oberbürgermeister heißt Marcus Zeitler. Der CDU-Politiker holte in der Stichwahl 56,3 Prozent der abgegeben Stimmen

Die Wahl war überschattet vom brutalen Angriff auf den scheidenden Amtsinhaber Dieter Gummer (SPD). Der 67-Jährige war am Montagabend im Hof seines Hauses in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) verurteilte die Tat. "Ein Angriff auf Menschen, die sich für unsere Demokratie einsetzen, ist ein Angriff auf und alle und unsere Demokratie", sagte er - gleichzeitig gratulierte er Zeitler zur Wahl.

Bei der ersten Wahl am 7. Juli hatte kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erzielt. Neben Zeitler trat der Polizeibeamte Marco Germann aus Dudenhofen in Rheinland-Pfalz an. Zeitler hatte am 7. Juli 47,5 Prozent der Stimmen erhalten, Germann 23,1 Prozent. Wahlberechtigt waren rund 16.500 Menschen.

Update: Sonntag, 21. Juli 2019, 20.13 Uhr