Sand wird in einer Grube in Mittelhessen gefördert. Hessen gilt als rohstoffreiches Land. Allerdings sind vielerorts keine Sand- und Kiesgruben erlaubt – etwa zum Schutz des Grundwassers. Foto: dpa

Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Der Schriesheimer Unternehmer Markus Böll ist für drei weitere Jahre an die Spitze der Bauwirtschaft Baden-Württemberg mit 1700 Mitgliedsbetrieben und rund 46.000 Beschäftigten gewählt worden.

Herr Böll, die Baubranche boomt weiter, die Auftragsbücher sind voll – trotz Corona. Stimmt der Eindruck?

Die Bauwirtschaft hat sich in der Pandemie als wichtige Konjunkturstütze erwiesen. Selbst im Corona-Jahr 2020 konnte die Branche landesweit ein klares Umsatzplus erzielen. Dabei muss man die Entwicklung allerdings differenziert betrachten. Während es im Wohnungsbau tatsächlich rund läuft, hat der Wirtschaftsbau zwischenzeitlich deutlich unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten. Bedenklich verläuft nach wie vor die Entwicklung im Öffentlichen Bau. Vor allem die Kommunen halten sich bei der Auftragsvergabe zurück. Mit Blick auf den hohen Investitionsbedarf appellieren wir an die öffentliche Hand, gerade jetzt in die Infrastruktur zu investieren und nicht gegen die Krise anzusparen. Zusätzlich zu diesen Auftragsrückgängen haben die Corona-Hygienemaßnahmen natürlich einen erheblichen Mehraufwand für unsere Unternehmen verursacht.

Warum wird das Bauen immer teurer?

Die Ursachen sind vielfältig. Zum einen ist es die Erhöhung der Standards, insbesondere eine Vielzahl von kostenintensiven Auflagen, zum Beispiel für Schall- und Brandschutz, Barrierefreiheit, Entsorgung von Erdaushub. Und die Preisschraube dreht sich weiter – gerade zurzeit für CO2-Abgaben und Maut. Zu den aktuellen Preistreibern gehören derzeit vor allem die sprunghaft gestiegenen Baumaterialkosten.

Die Preise werden trotzdem bezahlt. Glauben Sie, dass die Blase irgendwann platzen könnte?

Aus unserer Sicht gibt es in Deutschland derzeit keine Immobilienblase. Denn zum einen ist die Kreditvergabe hierzulande sehr klar geregelt. Die Banken sind verpflichtet, darauf zu achten, dass Kreditnehmer ihr Darlehen in der vorgegebenen Laufzeit zurückzahlen können. Hinzu kommt, dass neuer Wohnungsbau seit Jahren den Bedarf nicht deckt – es bestehen also keine Kreditrisiken durch sinkende Immobilienpreise.

Was läuft schief, wenn sich selbst Normal- und Gutverdiener keinen eigenen Wohnraum in der Kurpfalz leisten können?

Die hohen Baulandpreise sind insbesondere in den Ballungszentren in den vergangenen Jahren extrem angestiegen. Hier sind auch die Kommunen in der Pflicht. Sie können Bauwillige unterstützen, indem sie zum Beispiel Grundstücke von potenziellen Baugebieten in ihrer Gemeinde frühzeitig erwerben und günstig an Interessenten in ihrer Region vergeben. Außerdem sollte die öffentliche Hand ihren Fokus wieder verstärkt auf den Bau von Sozialwohnungen richten. Der Bedarf dafür ist riesig! Weitere Unterstützungsprogramme für den sozialen Wohnungsbau sind daher dringend notwendig.

Was raten Sie Häuslebauern?

Neben einer soliden Finanzierung sollten Bauherren ihr Augenmerk vor allem auf eine hohe Bauqualität richten. Für Umweltbewusste sollte zudem die Nachhaltigkeit beim Bauen ein wichtiges Kriterium sein. In dieser Hinsicht bieten Gebäude, die aus emissionsarm produziertem Mauerwerk oder Beton errichtet sind, die optimale Lösung.

Es gibt Widerstände gegen den Entwurf des Regionalplans in der Metropolregion, Kritiker sprechen von ungebremstem Flächenfraß. Können Sie das verstehen?

Grundsätzlich gilt: Das Entwicklungspotenzial für neue Bauflächen wird vor allem im städtischen Bereich immer knapper. Um dennoch neuen Wohnraum zu gewinnen, kann zum Beispiel eine innovative Innenentwicklung als wichtiger Baustein dienen und gleichzeitig zur Wiederbelebung der Innenstädte beitragen. Dies hat unser Verband kürzlich Bauministerin Nicole Razavi vorgeschlagen. Ein entsprechendes Förderprogramm soll nun wiederaufgenommen werden.

Mit hinein in die Diskussion spielt die Frage, ob neue Eigentumshäuser heute noch zeitgemäß sind. Was sagen Sie?

Selbstverständlich ist es zeitgemäß, Eigentumshäuser dort zu bauen, wo ausreichend Raum dafür vorhanden ist. Oder wo sie als Ersatzbauten für vorhandene Einfamilienhäuser dienen. Aber Wohneigentum ist ja nicht notgedrungen mit einem frei stehenden Einfamilienhaus verbunden. Die Wohnbedürfnisse wandeln sich. Auch Eigentumswohnungen oder in größere Wohnkomplexe integrierte Stadthäuser können durchaus attraktiv für die unterschiedlichsten Altersgruppen sein.

Sie sagen, nur mit Holzbau allein sei die Welt nicht zu retten. Was schlagen Sie vor?

Emissionsarm produzierte mineralische Baustoffe mit möglichst hohem Recyclinganteil eignen sich hervorragend für kostenbewusstes, ökologisches und zugleich qualitativ hochwertiges Bauen. Unter anderem ermöglichen Mauerwerk und Beton optimale Lösungen, was den Energiebedarf für Heizung und Kühlung betrifft. Denn massiv gebaute Häuser zeichnen sich durch niedrigen Heizwärmebedarf im Winter und einen ausgezeichneten sommerlichen Wärmeschutz aus. Zusätzlich bieten sie einen hervorragenden Schallschutz, gute Brandschutzeigenschaften sowie eine hohe Wertbeständigkeit.

Es gibt einen akuten Mangel an Baumaterial, der zu Lieferverzögerungen führt. Wie lässt sich das ändern?

Die aktuellen Lieferengpässe bei Baumaterialien zeigen uns klar die Nachteile der Globalisierung. Es wird deutlich, dass wir mehr denn je vorhandene regionale Ressourcen nutzen müssen. An erster Stelle steht dabei die Weiterentwicklung recycelter Baustoffe. Aber auch heimische Steinbrüche, Kiesgruben, Gipsvorkommen, Stahl- und Zementwerke machen uns unabhängig vom Weltmarkt. Deutschland verfügt über ausreichend heimische Ressourcen, die bevorzugt auf unseren Baustellen zum Einsatz kommen sollten. Die politische Errichtung einer grünen Insel mit gleichzeitiger Abhängigkeit vom Weltmarkt bringt große Risiken mit sich. Dies gilt branchenübergreifend, nicht nur für Rohstoffe, sondern auch für Energie.

In den kommenden Jahren stehen in der Metropolregion viele wichtige Bauprojekte wie die Sanierung der Hochstraßen in Ludwigshafen und der Rheinbrücken oder der Ausbau von Autobahnen an. Wie lässt sich das umweltgerecht und klimaneutral schaffen?

Grundsätzlich gilt für die Sanierung der Rheinbrücken und Hochstraßen, dass diese keinen zusätzlichen Flächenverbrauch nach sich zieht. Wünschenswert wäre bei diesen Projekten der vorrangige Einsatz von Recyclingbaustoffen, also beispielsweise von Recyclingbeton. Generell gibt es im Verkehrswegebau vielfältige Möglichkeiten zur Wiederverwendung rückgebauter mineralischer Stoffe. Auch im Hochbaubereich muss im Sinne der Ressourcenschonung der verstärkte Einsatz von Recyclingbaustoffen vorangetrieben werden. Das Prinzip "Cradle-to-Cradle", also die Umsetzung einer konsequenten Kreislaufwirtschaft, sollte das Ziel sein.