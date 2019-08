Von Volker Knab

Hockenheim. Der Motorenlärm ist ohrenbetäubend. In der Luft hängt der Geruch von Benzin und verbrannten Gummireifen. Das Finale der "Nitrolympics" am letzten Tag der dreitägigen Drag-Racing-Europameisterschaft auf dem Hockenheimring ist ganz nach dem Geschmack der zum Teil weit angereisten Fans. Am Ende waren es mit rund 39.000 Besuchern etwas weniger als im Vorjahr.

Denn 2018 waren es noch rund 44.000 Besucher gewesen, die ein Ticket für das Beschleunigungsrennen gelöst hatten. Problematisch war in diesem Jahr vor allem das Wetter. "Aber wir haben uns die gute Laune nicht verderben lassen", sagt Franz Männer mit Blick auf den verregneten Samstag.

Klar, die Night-Show sei aus Sicherheitsgründen kürzer ausgefallen. Doch dafür zeigt der 57-Jährige Verständnis. Immerhin dauerte sie fast zwei Stunden. Gemeinsam mit einem Freund und dessen 22-jähriger Tochter ist er von Anfang an dabei und übernachtet auf dem Campingplatz. "Trotz allem war die Stimmung recht gut", sagt Männer. "Ich habe schon schlimmeres Wetter beim Drag-Racing erlebt." Seit den 1980er-Jahren besucht er regelmäßig das Rennen. Ihn fasziniert, was sich aus den Motoren alles herausholen lässt. "Die Urgewalt und der Geruch von Benzin", schwärmt er. Er selbst fährt jedoch kein Fahrzeug mit einer solchen Motorkraft. Im Gegenteil: "Ich restauriere Oldtimer", erzählt der 57-Jährige, der aus Höchenschwand nahe der Schweizer Grenze kommt.

Beim Drag-Racing kommen in der Kategorie "Pro Modified Cars" Motoren mit mehr als 2500 PS zum Einsatz. Bei einem "Top Fuel Dragster" erzielt der V8 Motor eine Leistung von rund 940 PS und bei einem "Super Twin Bike" stecken mehr als 800 PS zwischen den zwei Rädern. Zu den Einschränkungen bei der Night-Show erklärt Kerstin Nierath von der Hockenheim Ring GmbH: "Wir haben alles geboten, was nicht lebensgefährlich war und sind froh, dass wir das in dieser Form ermöglichen konnten." Lediglich auf die "Night Runs" - also die Fahrten in der Dunkelheit - habe man aufgrund der Nässe verzichtet. "Das Wasser stand fast einen Zentimeter hoch auf der Fahrbahn", berichtet Nierad. Am Sonntagnachmittag sind die Zuschauerränge gut gefüllt. Im abgetrennten Innenbereich des Rings flanieren die Besucher entlang der Verkaufsmeile mit Fachständen, Autohändlern und Imbissbuden. So gut besucht war die Veranstaltung an den vorangegangenen Tagen nicht.

"Wegen des Wetters sind wir nur heute gekommen", erklärt Thomas Neubauer, der mit einer vierköpfigen Gruppe da ist. Seit den 90er-Jahren kommt der 54-Jährige aus Waibstadt zum Drag-Racing nach Hockenheim. "Ich war auch schon oft auf dem Zeltplatz. Das steht und fällt aber mit dem Wetter", erzählt er. Ihn zieht es wegen der Sportwagen her. Er selbst fährt eine Corvette, ein amerikanischer Sportwagen des Autoherstellers General Motors. Was Neubauer ganz besonders gefällt, ist die Nähe zu den Fahrern. Das sei nicht so eng und penibel wie bei einem Formel-1-Rennen. "Hier kannst du auch mal einen Boxenstopp verfolgen", sagt er.

Nico Mayer aus Heidelberg-Kirchheim ist trotz des Regens an allen drei Tage vor Ort. Er muss ja nicht extra von weither anreisen. Für den 29-Jährigen ist der Besuch des Drag-Racing-Festivals auf dem Hockenheimring ein absolutes Muss. Er arbeitet selbst in der Motorenentwicklung. "Mich begeistert die Leistung, die man hier präsentiert bekommt", sagt er. Gerade laufen die Viertelfinale, und die nächsten zwei Boliden rollen an den Start. Nico Mayer steckt sich seine Ohrenstöpsel rein. Dann wird es wieder laut.