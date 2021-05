Von Alexander Albrecht

Neustadt/Weinstraße. "Hinauf, Patrioten, zum Schloss": Dem Aufruf von Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Johann Georg August Wirth folgen am 27. Mai 1832 rund 30.000 Menschen aus sämtlichen Bevölkerungsschichten und verschiedenen Nationen. Der Marsch hinauf zur Schlossruine "Maxburg" ist der Auftakt einer dreitägigen Kundgebung, die als Hambacher Fest in die Geschichte eingeht und heute als Wiege der deutschen Demokratie gilt. Die im Grundgesetz verankerte Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit sind Errungenschaften, die auf das Treffen zurückgehen.

Zugleich traten die mutigen Frauen und Männer für pluralistische Willensbildung, die Einheit Deutschlands und ein solidarisches Europa ein. Erstmals wurde an der Weinstraße die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst. Diesem Erbe fühlt sich die Stiftung Hambacher Schloss verpflichtet – und sieht mit Sorge, wie Rechtspopulisten in jüngster Zeit versuchen, die historischen Ereignisse und damals handelnde Personen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

"Hierbei ist eine Tendenz zur Enthemmung zu beobachten, die nicht nur Maß und Verhältnismäßigkeit, sondern auch jeden Respekt vor der Geschichte und ihren Opfern vermissen lässt", schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Sie stößt sich vor allem an dem Ökonomen Max Otte, dem Organisator des "Neuen Hambacher Fests" im Juli 2020, der demokratisch gewählte Politiker beleidige, einen "Meinungsterror" in der Bundesrepublik beklage und von einer "Diktatur" spreche. Diese Aussagen sind belegt.

Otte stehe damit in keiner Traditionslinie zu Siebenpfeiffer und Wirth und betreibe einen unsäglichen Missbrauch von Geschichte. Er verhöhne in schamloser Weise jedes einzelne Opfer, das unter den wahren totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts gelitten habe, emigrieren musste, gefoltert und ermordet worden sei, heißt es vonseiten der Stiftung.

Deshalb handelt diese nun und hat einige Maßnahmen verabschiedet, um das Schloss als Ort der Demokratiegeschichte zu stärken und um ein Zeichen zu setzen gegen die Vereinnahmung des Hambacher Fests. "Wir weisen menschenfeindliche, antidemokratische und chauvinistische Äußerungen zurück", sagte der Stiftungsvorsitzende und rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) bei einer Pressekonferenz. Man habe bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um die Verwendung des Namens "Neues Hambacher Fest" für rechtspopulistische Veranstaltungen zu untersagen.

Notfalls ebenfalls juristisch will der Vorstand weitere Aufläufe von Otte & Co. verhindern. Zu diesem Zweck hat die Stiftung auch ihre Satzung geändert. Wer im Schloss Veranstaltungen abhalten will, müsse sich an dem "friedlichen, freiheitlichen und solidarischen Geist" des Hambacher Fests und der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik orientieren. Eine neue Besucherordnung verbietet ferner Versammlungen mit extremistischen, rassistischen, antisemitischen oder antidemokratischen Inhalten. "Ebenso ist es untersagt, in Wort, Schrift oder Gesten die Freiheit und Würde des Menschen verächtlich zu machen", so Wolf.

Gemeinsam mit dem Demokratie-Verein "Gegen das Vergessen" wird die Stiftung Workshops insbesondere für Schüler anbieten, in denen es um den Umgang mit Hassbotschaften geht. Die Kurse sind Mitte Juli eingebettet in die Demokratiewoche der Stadt Neustadt.