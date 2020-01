Von Rolf Kienle

Schwetzingen.Langweilig wird‘s nicht. "Manches wird uns überraschen." Was Oberbürgermeister René Pöltl beim Neujahrsempfang für 2020 ankündigte, hat das Zeug zum "lebendigen und spannenden Jahr". Die Planungen für das Pfaudler-Areal sollen konkret, interessierte Bürger beteiligt werden. Das Rondell an der Mannheimer Straße/Mannheimer Landstraße werde zu einem landesweit beispielhaften Kreisverkehr, fast ampelfrei und radfahrerfreundlich. Ein großer Brocken wird die Neugestaltung der Karlsruher Straße zwischen Schloss und Zähringer Straße. Die Arbeiten sollen in Kürze beginnen und anderthalb Jahre dauern.

Mit der Erneuerung der Kanalisation in der Karlsruher Straße verbindet die Stadt eine Neuordnung des Verkehrs. Die knapp sechs Millionen Euro teure Baumaßnahme dürfte erhebliche Verkehrseinschränkungen für den Durchgangsverkehr bringen. Auf Details ging Pöltl nicht ein. Er kündigte Planungen für eine Erweiterung der Oststadt sowie eine Neustruktur und Verbesserungen für den Friedhof an.

Das Sanierungsgebiet Herzogstraße mit dem Capitol kommt dieses Jahr wohl nicht recht voran. Ähnliches gilt offenbar für die zwei geplanten S-Bahn-Haltepunkte Nordstadt und Hirschacker, auch wenn Pöltl da mehr Hoffnung hat. Konkreter wird die Breitbandverkabelung in der Scheffelstraße sowie die Sanierung und Erweiterung des Krankenhauses. Dabei ist freilich der Rhein-Neckar-Kreis Vater des Geschehens. Die Schimper-Gemeinschaftsschule der Stadt Schwetzingen und der Nachbarn Plankstadt und Oftersheim soll ihren Schulbetrieb zum Beginn des nächsten Schuljahrs aufnehmen. Die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten wird ausgebaut, die Angebote in der Kernzeitbetreuung werden erweitert.

Die kulturellen Höhepunkte des neuen Jahres sind wieder breit gefächert und reichen von den SWR-Festspielen, diesmal mit dem Schwerpunkt Beethoven, dem 45. Schwetzinger Mozartfest, über "Musik im Park" unter anderen mit Bryan Ferry bis zum "Winter in Schwetzingen". Die Partnerschaft mit der umbrischen Stadt Spoleto besteht seit mittlerweile 15 Jahren, und Anna I. vom Schuhmacher-Hof wird neue Spargelkönigin. Am 25. April wird sie beim offiziellen Spargelanstich gemeinsam mit Sternekoch Daniel Schimkowitsch aus Deidesheim aktiv werden. Am Tag darauf findet der elfte Spargellauf statt. Zu den sportlichen Momenten, die Bezug zu Schwetzingen haben, gehört auch die Teilnahme von Malaika Mihambo an den Olympischen Spielen. Die Weitsprung-Weltmeisterin, die schon länger für die LG Kurpfalz-Schwetzingen startet, ist neuerdings Schwetzingerin. "Sportliche Spitzenleistungen" erwartet der Oberbürgermeister auch von den hiesigen Teams wie der HG, des TV, des SV und der Badenia.

René Pöltl stellt seine Neujahrsansprache schon seit Jahren unter ein Motto, das ihm am Herzen liegt. Diesmal war es der Respekt, von dem er sagte: "Der Schwund des für eine Gesellschaft unabdingbaren Respekts hat sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt." Er zitierte Franz Grillparzer, der schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts feststellte: Der Deutsche habe vor nichts Respekt, das er nicht verstehe. Die Deutschen, sagte ein anderer, seien ernüchternd respektlos.

Pöltl macht als einen der Hauptgründe für den schwindenden Respekt die neuen Medien verantwortlich und nannte sie wie Satiriker Urban Priol "asoziale Medien"; jeder dürfe seinen Müll posten, der ihm gerade in den Sinn kommt. Das spielt nicht nur in die Bundespolitik, sondern auch zunehmend ins Lokale, wenn Mitarbeiter des Landes, die mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Schwetzinger Kasernen beschäftigt waren, übelst beleidigt werden. Für Pöltl geht es dabei nicht nur um einzelne verbale Entgleisungen, sondern um eine grundlegende würdelose Haltung der Betreffenden. Diese schaffe eine Basis für psychische und körperliche Attacken. "Deswegen appelliere ich an jeden von uns, diesen Entwicklungen entgegen zu treten."

Zu Beginn des Empfangs hatte schon Bürgermeister Matthias Steffan dazu aufgefordert, das Zusammenleben erfolgreich zu gestalten. Aart Gisolf, die Musiker der Schwetzinger Jazzinitiative sowie Sängerin Astrid Tischmeyer spielten und sangen passend unter anderem Aretha Franklins "Respect".