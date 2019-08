Von Andrea Döring

Heidelberg/Mannheim. Mit den ersten Schritten auf dem Mond vor 50 Jahren verglich Professor Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Mannheim (UMM) den Start des DKFZ-Hector-Krebsinstituts an der Universitätsmedizin Mannheim. Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) sowie Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und zahlreiche weitere Gäste nahmen am gestrigen Mittwoch im Hörsaal der Klinik an der Gründungsfeier teil.

In dem neuen Institut wollen drei Partner Krebsforschung auf international höchstem Niveau betreiben. Gemeinsam mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg fördert das UMM die Zusammenarbeit von Krebsforschern und Krebsmedizinern. Die Hector-Stiftung unterstützt die langfristig angelegte Kooperation mit 25 Millionen Euro über die nächsten zehn Jahre.

"Der Arzt vor Ort muss mit Ihrem Wissen arbeiten können. Die Ergebnisse der Forschung müssen unten ankommen", forderte Lucha von den anwesenden Forschern und Medizinern. Patientenorientiert soll die Arbeit des DKFZ-Hector-Krebsinstituts sein. Und translational. Das bedeutet, dass die Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft schnell den Patienten in Krankenhäusern und Arztpraxen zugutekommen. "Fünf Mal im Jahr gehe ich mit Lungenkrebspatienten in die Schulen", berichtete er. Kinder vom Rauchen abzuhalten, sei einer seiner Beiträge zur Vorsorge.

Prävention, Früherkennung und Behandlung sind die drei Säulen der Krebsbekämpfung, so Professor Michael Baumann, der Vorsitzende des DKFZ. Ungelöste Fragen, die sich im klinischen Alltag ergeben, sollten rascher zurück in die Forschungslabore gegeben werden. Trotz Anstrengungen der Deutschen Krebshilfe, der Hochschulmedizin und des Bundes hinke Deutschland, wie andere europäische Länder auch, bei der engen Verzahnung zwischen Forschung und Anwendung hinter den USA her. Unter anderem fehlten Programme und Fonds, um frühe klinische Studien auf höchstem Niveau zu finanzieren, sagte der Radiologe. Eine weitere Lücke sei die Präventionsforschung. Auch bei organisatorischen Strukturen, die eine wettbewerbsfähige, translationale Forschung und eine multidisziplinäre Krankenversorgung verbinden, bestehe in vielen europäischen Ländern großer Nachholbedarf. Baumanns Blick in die Zukunft: "Wir haben einen Tsunami von neuen Krebserkrankungen vor uns." Ein gutes Leben nach Krebs oder mit Krebs sei heute aber möglich, meinte Sergij Goerdt, der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg.

Neue Behandlungsmöglichkeiten zu erforschen, damit zukünftig noch mehr Patienten überleben, ist das Ziel des SAP-Mitbegründers und Stifters Hans-Werner Hector. "Krebs ist eine Krankheit mit vielen unterschiedlichen Gesichtern", sagte Thomas Rachel. Daher sei es so wichtig, zusammen zu arbeiten. Von seiner Morgenvisite im Krankenhaus berichtete Professor Wolf-Karsten Hofmann, Direktor der Klinik: "Ich konnte heute jedem zweiten Patienten mit gutem Gewissen sagen, dass wir ihn entweder heilen, oder ihm ein normales und langes Leben ermöglichen können." Zudem blickte er in die Vergangenheit: "Erst vor 50 Jahren gab es die ersten Chemotherapien. Noch in den 80er Jahren starben eigentlich alle." Heute führen rund 70 Prozent aller Krebserkrankungen durch Vorsorge und Früherkennung nicht mehr zum Tod.