Von Peter Lahr

Heidelberg/Rhein-Neckar. Der Begriff "Heimat" hat dieser Tage wieder Hochkonjunktur. Wohltuend von einer meist biedermeierlich verklärenden Retrospektive - bis hin zur Abgrenzung - hebt sich da der RNZ-Heimatkalender "Unser Land 2019" ab. Und er ist über jeden Verdacht der "Wellenreiterei" erhaben, erscheint er doch bereits in der 34. Ausgabe.

Unschlagbar bewährt hat sich dabei das Grundkonzept, dass ehrenamtliche Autoren zu Stift, Tastatur, Kamera oder Pinsel greifen und "loslegen". 81 Heimatforscher präsentieren diesmal auf 320 Seiten ihre neuesten Ergebnisse. Sie beschreiben dabei unterschiedlich die Vielfalt unserer Kulturlandschaft zwischen Neckartal und Odenwald, Bauland und Kraichgau - so der Untertitel des Kalender-Lesebuchs.

Mal historisch genau, dann wieder unterhaltsam oder in Dialekt, in Prosa oder gereimt, kurz und knackig oder mit vielen wissenswerten Details angereichert, findet sich hier eine riesige Bandbreite an Themen. Das Auge wird bereits beim ersten Durchblättern der aktuellen und historischen Aufnahmen in Hülle und Fülle angelockt. Manch einer bleibt da schnell "stecken" und taucht gleich ab in eine der vielen regional verankerten Zeitkapseln.

Bei aller Vielfalt an Themen und Darstellungsformen, eine Grundidee verbindet alle: "Dass Heimat offen sein muss für Neues und Fremdes, das ist die Botschaft. Die Geschichte lehrt uns, dass vieles, auf das wir in unserer Gesellschaft stolz sind, in vergangenen Jahrhunderten aus neu Eingebrachtem entwickelt wurde." Diese Erkenntnis verbindet die Herausgeber Karl Wilhelm Beichert, Gerhard Layer und Karl Heinz Neser mit den Autoren.

Im Anschluss an das Kalendarium mit Bauernregeln, hundertjährigen Wetterprognosen und Tipps für die saisonale Gartenarbeit bleibt der Leser in der Natur. Die Feldlerche, den "Vogel des Jahres 2019", stellt Karl Wilhelm Beichert in seiner naturhistorischen Gesamtheit vor. Auf die 700-jährige Geschichte des Kraichgaudorfes Neidenstein blickt Gerrit Volk aus gutem Grund. Feiert man doch im Juli dieses Jubiläum vor Ort und hat auch schon im Herbst den Kalender dort der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nun erfahren die Leser nicht nur Wissenswertes über die ortsbildprägende Burg, sondern auch über einen Bauboom zu überraschender Zeit und das starke Anwachsen der jüdischen Gemeinde im 19. Jahrhundert, welches den Neubau einer Synagoge notwendig machte; damals eine der größten ihrer Art in Baden! Dass die Römer mit ihrer Währung einen Vorläufer des Euro erfanden, belegt Hans-Hein Hartmann an Beispielen aus Bad Rappenau. Die unterschiedlichsten Gebäude öffnen für "Unser Land" ihre Pforten.

Von der Apotheke in Adelsheim geht der Blick zurück zum Bau der Kirche St. Martin in Steinbach bei Buchen - belegt in historischen Lichtbildern. Aber auch fast vergessene Gotteshäuser und eine Schmiede in Rosenberg liegen am Wegesrand. Sagenhaft wird es auf der Burgruine Rodenstein - da grüßt nicht nur das wilde Heer, sondern sogar Theodor Fontane, dessen Geburtstag sich 2019 zum 200. Mal jährt.

Unterwegs durch "das wildromantische, mit steilen Hängen umrankte Neckarthal" geht es mit diesem Reiseführer. Manch einer bleibt im Amerika-Haus in Heidelberg hängen. Andere Mitbürger wanderten ganz nach Amerika aus. Nur die wenigsten davon spendeten Jahrzehnte später 1200 Dollar, um die Kirche in der alten Heimat verschönern zu lassen, wie es Katzentals Ehrenbürger, William Schwing, 1910 tat. Eine Karriere vom armen Bauländer Jugendlichen zum Brauereibesitzer in Newark machte Gottfried Wilhelm Krüger. Nicht ganz so weit gereist war Joseph Jakob Hoffmann, der sich als Waldschulmeister in den badischen "Kolonien" verdingte. Ungeschminkte Einblicke in eher ungute alte Zeiten erlauben dagegen die Erinnerungen der "Straßenwirtin" Maria Luise Henn.

Brunnen- und Straßenbau, Hochgerichte und Glockenguss, Phantomstraßen und gesprengte Sendemasten, stocktragende Dandys, Widerstandskämpfer und ein Pfarrer, der Sozialgeschichte schreibt. Ein solches Panoptikum - von der Wirtschaftsgeschichte bis zu Biografien - steckt zwischen den Buchdeckeln von "Unser Land".

