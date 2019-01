Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Kritik gehört, Kritik erhört: Die neuen Straßenbahnen der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) werden behindertengerechter und mit weniger Stufen an den Start gehen. Dafür gab es am Dienstagabend im Mannheimer Ratssaal viel Lob von Vertretern der Behinderten- und Seniorenverbände.

Insgesamt zwölf Initiativen hatten sich im Dezember zusammengetan und die neuen Züge des Typs "Rhein-Neckar-Tram 2020" für körperlich eingeschränkte Menschen als unzumutbar bezeichnet. Daraufhin startete die RNV ein Dialogverfahren und erarbeitete Verbesserungsvorschläge, deren Ergebnisse nun vorgestellt wurden. Sie sollen vom Hersteller Skoda umgesetzt werden.

Da die neuen Fahrzeuge schwerer werden, hatte sich die RNV für eine Drehgestelltechnik entschieden. Diese beziehungsweise die massiven Bremsscheiben brauchen allerdings Platz. Im ursprünglichen Entwurf mussten dafür im Wageninnern Höhenunterschiede überwunden werden. Der Grund: Über jedem Achs-Drehgestell war ein Radkasten vorgesehen, der zwei Stufen höher als der Wagenboden lag. Genau daran war die Kritik der Verbände in erster Linie entflammt.

"Wir haben noch einmal mit Skoda gesprochen. Jetzt ist es möglich, die beiden Achsen in der Wagenmitte so anzuordnen, dass der Höhenunterschied durch Rampen statt Treppen ausgeglichen werden kann", sagte RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek. Die Bremsscheiben wird Skoda dafür an den Rand der Straßenbahnen verlagern. Die Rampen haben laut in der Beek eine Steigung von sechs bis zehn Prozent.

Die RNV vereinbarte mit Skoda noch weitere Veränderungen, die auf den mehr als 200 Einwänden von behinderten Menschen und Senioren aus der Region beruhen. "Insgesamt können 75 Prozent der Wünsche erfüllt werden", sagte Geschäftsführer in der Beek. So werden etwa die Türen der Endwagen so versetzt, dass Rollstuhlfahrer leichter rangieren können.

In den neuen Bahne sind zwei Rollstuhlplätze vorgesehen, die mit einem Symbol am Boden markiert werden. Einer davon ist auch für Nutzer von E-Scootern eingerichtet. Für Begleitpersonen werden vor den Gelenkbereichen in den Endwagen jeweils vier Sitze geschaffen. Dieses sind ebenfalls ohne Stufen erreichbar.

Dank der Rampen muss für den Weg zu den erhöhten und auf Podesten liegenden Sitzgruppen in den Abteilen nur noch eine statt zwei Stufen gemeistert werden. Ab 2020 sollen zunächst 80 neue Stadtbahnen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen in Betrieb genommen werden. Die Züge werden für rund 250 Millionen Euro in einem Werk des Herstellers Skoda in Finnland gebaut. In der Beek machte aber auch deutlich, dass die neue Fahrzeuggeneration auf der bestehenden, historisch gewachsenen Infrastruktur betrieben werden muss.

So liegt die sogenannte Spurweite, also der Abstand zwischen Gleisen, bei nur einem Meter. Gleichermaßen hätten sich die Anforderungen an die Bahn deutlich verändert. Entsprechend verfügten die Fahrzeuge über mehr Komfort und bessere Klimaanlagen. "Die Situation in den Zügen in diesem Sommer war für die Pendler schon ziemlich hart", räumte in der Beek ein.

"Die Fahrgäste werden sich bei den neuen Bahnen umgewöhnen und auch weiterhin aufeinander Rücksicht nehmen müssen", sagte der Heidelberger Verkehrsmanager Alexander Thewalt. Im vorderen Teil des Fahrzeuges befänden sich die Rollstuhlplätze, im hinteren Teil des Fahrzeuges sei Raum für Kinderwagen und Fahrräder. Der Fahrer hat dabei dank Kameratechnik im Blick, ob die Rollstuhlfahrer sicher "eingeparkt" haben und die Fahrt fortgesetzt werden kann. Direkte Kommunikation ist auch über eine "Sprechstelle" möglich.

Christian Specht, Erster Bürgermeister und Nahverkehrsdezernent der Stadt Mannheim, sprach von einer historischen Chance. "Endlich beenden wir diesen ,Zoo’ von unterschiedlichen Zügen und schaffen einen einheitlichen Fahrzeugpark", sagte er.

Info: Ergebnisse des Dialogverfahrens unter www.rnt2020.de