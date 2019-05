Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Die Gemeinde Plankstadt bekommt einen Edeka-Supermarkt und eine Drogeriefiliale in der Jahnstraße, ganz in der Nähe der Mehrzeckhalle. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Entscheidung zugunsten der Ansiedlung beider Märkte fiel auf Basis eines gemeinsam mit Schwetzingen und Oftersheim ausgearbeiteten Einzelhandelskonzepts, das die Beraterfirma Imakomm weiterentwickelt hat.

Der Versuch, einen Vollsortimenter in Plankstadt anzusiedeln, hat eine lange Geschichte. Immer wieder scheiterte das Vorhaben an fehlenden Flächen im Ortskern oder an Bedenken der Betreiber über zu niedrige Umsätze. Dass die beiden Märkte jetzt in der Jahnstraße entstehen, sehen die Gemeinderatsmitglieder generell nicht als optimal an. Die Jahnstraße sei jedoch ein akzeptabler Standort. Denn eine Ansiedlung von zwei Märkten dieser Größe wäre im Ortszentrum nicht möglich gewesen.

Matthias Lein von Edeka Südwest stellte dem Rat die Planungen vor. Der Edeka-Markt soll von einem selbstständigen Kaufmann geführt werden, der ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Plankstadter haben soll. Der Markt werde maximal 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, der benachbarte Drogeriemarkt etwa 800 Quadratmeter. Der Parkplatz mit rund 150 Stellplätzen werde außerhalb der Öffnungszeiten auch Besuchern von Veranstaltungen in der Gegend zur Verfügung stehen.

"Wir werden am Standort mehrere Millionen Euro investieren und allein für den Edeka-Markt rund 50 Arbeitsplätze schaffen", sagte Lein. Jetzt liege es auch an den Bürgern, ob die Kaufkraftabflüsse ins Umland verringert werden könnten. Dies würde auch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde bedeuten. Derzeit liegt die Kaufkraftbindung in Plankstadt bei nur 18 Prozent. Das bedeutet, dass 82 Prozent des verfügbaren Einkommens der Plankstadter ins Umland abfließen.

Einer zweistöckigen Bebauung mit Wohnungen im Ersten Obergeschoss erteilten sowohl Lein als auch Bürgermeister Nils Drescher eine Absage wegen der potenziellen Lärmbelastung durch den Lieferverkehr. Die SPD-Fraktion stellte schließlich einen Antrag auf Vertagung. Sie wollte eine solch wichtige Entscheidung dem neuen Gemeinderat überlassen. Der Vertagungsantrag wurde jedoch abgelehnt.