Neckarzimmern/Heilbronn. (pol/dpa/mare) Die Polizei in der Region war am Wochenende gleich zweimal auf großer Suchaktion nach Vermissten. In beiden Fällen konnten die Beamten schließlich vermelden: Person wohlbehalten gefunden.

> In Neckarzimmern kam es am Samstag um 17.20 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand von zuhause in unbekannte Richtung entfernte. Um dieser Person medizinische Hilfe zuzuführen, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt.

Die Person konnte letztendlich wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden, wie die Beamten mitteilen.

> Weil im Katzenbachsee bei Pfaffenhofen im Kreis Heilbronn möglicherweise ein Mann ertrunken ist, wurde der See am Sonntag für Besucher gesperrt. Angaben der Polizei zufolge wurden in der Nacht zum Sonntag Kleidungsstücke sowie andere persönliche Gegenstände eines 36 Jahre alten Mannes am Ufer des Sees gefunden - von dem Mann fehlte jedoch jede Spur.

Bei der Suchaktion am Morgen waren insgesamt 2 Boote, 6 Fahrzeuge und 16 Mann inklusive Taucher der Feuerwehr vor Ort. Die Rettungshundestaffel Unterland war mit insgesamt 22 Personen und 8 Hunden eingesetzt. Die nächtliche Suche wurde zunächst ergebnislos beendet.

Am Sonntag wurde der 36-Jährige dann von Suchkräften entdeckt, als er zum See radelte, um vermutlich nach seinen Sachen zu suchen. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass er erheblich betrunken war. Er musste noch eine Blutprobe abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Der für die Suche gesperrte See wurde um 11 Uhr wieder freigegeben.

Aufgrund der festgestellten Wegstrecke geht die Polizei davon aus, dass der 36-Jährige in der Nacht im See baden gegangen war und danach seine persönlichen Gegenstände nicht mehr gefunden hatte. Wo er sich dann in der Nacht aufhielt, ist bislang unklar, da sich der 36-Jährige laut Polizei bisher nicht zu den Umständen seines Verschwindens äußerte.

Update: Montag, 17. August 2020, 8.24 Uhr