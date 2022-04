> Fisch- und Frühlingsmarkt, Erbach: Fischspezialitäten zu einem guten Wein oder einem kühlen Bier, dazu abends noch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm – und das alles in der tollen Atmosphäre vor dem Schloss. Das gibt es auf dem Fischmarkt, der bis Sonntag in Erbach stattfindet und dabei auch für die Kleinen große Attraktionen bietet. Am Sonntag kann man zudem noch in den Genuss des traditionellen Erbacher Frühlingsmarkts kommen. Die Geschäfte haben ab 12 Uhr geöffnet, und außerdem gibt es unter anderem noch eine Automobilausstellung.

> Eröffnung Venuspfad, Limbach: Am Sonntag gibt es ein Highlight für Wanderfreunde: In Limbach wird der neue Venuspfad eingeweiht. Treffpunkt ist um 11 Uhr in Balsbach am Parkplatz zwischen der Abfahrt von der Landesstraße 524 und dem Ortseingang (Klosterstraße). Nach einem kurzen offiziellen Teil geht es dann los: Geplant ist eine Wanderung auf dem 8,5 Kilometer langen Venuspfad. Umrahmt wird das Ganze von einem kleinen Fest, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

> Hobby-Künstler-Markt, Neunkirchen: Wer sich selbst und/oder anderen eine Freude in Form eines handgefertigten Kunstwerks verschaffen will, ist hier genau richtig. Auf dem Neunkirchener Hobby-Künstler-Markt am Sonntag ab 11 Uhr in und um das Bürger- und Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße 60, wird man bestimmt fündig. Gleichzeitig findet noch ein Jugendfeuerwehrtag statt. Um 15 Uhr wird dann der Maibaum geschmückt. Für das leibliche Wohl ist mit süßen sowie herzhaften Speisen gesorgt. Besucher sollen die öffentlichen Parkplätze im Bereich des Friedhofs nutzen oder im Gewerbegebiet parken.

> Verkaufsoffener Sonntag, Bad Mergentheim: Über 70 bunte Stände des beliebten Frühlings-Krämermarkts laden am Sonntag zum Flanieren und Entdecken in der Innenstadt von Bad Mergentheim ein. Der Krämermarkt findet von 11 bis 18 Uhr statt, die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Parallel lassen sich im Rahmen der "Dino City" über die App "3DQR plus" in der ganzen Stadt riesige Saurier zum Leben erwecken – ein beliebter Spaß für Groß und Klein.

> Street-Food-Festival, Heilbronn: Dieses wartet am Samstag und am Sonntag jeweils von 12 bis 21 Uhr mit über 100 verschiedenen Gerichten aus 14 Ländern und vier Kontinenten auf. Vom Känguru-Burger über syrische Spezialitäten und vietnamesische Gerichte bis hin zu vegetarischen und veganen Köstlichkeiten gibt es alles, das das Feinschmeckerherz höher schlagen lässt. Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Wertwiesenpark am Freibad Neckarhalde, auf der Theresienwiese und der Badstraße. Der Eintritt kostet für das gesamte Wochenende drei Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

