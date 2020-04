Von Katharina Schröder

Ladenburg. Unterwegs auf der anderen Neckarseite, machte Stefan Brendel einen für ihn unliebsamen Fund: Auf einem umgepflügten Feld zwischen Ladenburg und dem Schwabenheimer Hof sah er Fetzen schwarzer Folie großflächig in der Erde verteilt. "Ich habe das gesehen und gedacht, das kann man nicht so lassen", sagt Brendel und nennt das Stichwort Mikroplastik. Das Vorstandsmitglied der Nabu-Ortsgruppe Edingen-Neckarhausen fand auch Folienreste im benachbarten Naturschutzgebiet und kontaktierte das Ladenburger Polizeirevier, um das vermeintliche Umweltdelikt zu melden, und ging auf die Grünen im Gemeinderat zu.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, waren auf Brendels Meldung hin Beamte vor Ort und sperrten den Bereich ab. Das sei eine kleine Hilfe für das Ordnungsamt gewesen, das für den Fall zuständig sei. Die Meldung habe die Polizei am vergangenen Dienstag an die Stadt Ladenburg weitergeleitet. Diese teilte am Freitag aber mit, noch nicht über den Fall informiert zu sein.

Anzeige könnte jeder in diesem Fall erstatten, erklärt der Polizeisprecher. Brendel entschied sich dagegen. "Ich bin kein Fachmann. Ich kann nicht sagen, ob es sich um normale PE-Folie oder um abbaubare handelt", sagt er. Denn das Umpflügen der Felder mit biologisch abbaubarer Folie ist legal. Sollte es sich um abbaubare Folie handeln, sei diese seiner Meinung nach jedoch nicht ordnungsgemäß untergemulcht worden.

Die Stadt Ladenburg geht davon aus, dass der Landwirt biologisch abbaubares Material verwendet. "Der geschilderte Sachverhalt ist nicht neu und sorgt regelmäßig für Diskussionen und Nachfragen", antwortet Nicole Hoffmann, die Referentin des Bürgermeisters, der RNZ. Das bestätigt auch eine Anfrage beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. "In diesem Fall werden wir nachfragen, ob es sich hier um Erdbeerfelder handelt. Falls ja, werden wir nichts unternehmen, weil wir aus den letzten zwei Jahren Unterlagen des Betriebsleiters über den Einsatz biologisch abbaubarer Folie erhalten haben", sagt Silke Hartmann, die Sprecherin des Landratsamts. Der Betrieb verwende zertifizierte, kompostierbare Folie, was der "Guten Fachlichen Praxis" entspreche und nicht zu beanstanden sei.

Recherchen der RNZ ergaben, dass das genannte Feld dem Landwirt Maximilian Hege gehört. Auch er betont: "Die Folien sind biologisch abbaubar, dafür haben wir ein Zertifikat vom Hersteller bekommen. Die biologisch abbaubare Folie ist dreimal so teuer wie konventionelle Folie." Auf der betroffenen Fläche habe er Erdbeeren angebaut. Die Nutzung einer Folie helfe laut Hege bei der Einsparung von Dünger und Wasser. Nach der Ernte werde die Folie maschinell zerkleinert und in den Boden eingearbeitet. "Dies verhindert das Wegfliegen und beschleunigt den Abbau", meint Hege. Hier widerspricht Brendel. Ihn stört vor allem, dass Fetzen der Folie eben doch ins benachbarte Naturschutzgebiet verweht wurden. Diese Verwehungen belegt er auch mit Fotos, die der RNZ vorliegen. Das Problem ist nicht neu: "Wir hatten eine ähnliche Situation vor ein paar Jahren", erzählt Grünen-Gemeinderat Alexander Spangenberg. "Da ist die Folie immer bei uns an die Bacherlebnisstation geweht", erinnert er sich. Damals habe er den Landwirt und den Technischen Ausschuss informiert. "Es war recycelbare Folie, aber sie war einfach nicht richtig verankert und ist herumgeflogen", sagt Spangenberg. Er habe sie wochenlang von der Bacherlebnisstation entfernen müssen, gibt aber auch zu, Hilfe vom Landwirt gehabt zu haben. Seine Fraktion hat nun beschlossen, das Thema im Gemeinderat am Mittwoch anzusprechen. "Aber wir stellen keinen Beschlussantrag."

Die Verwehungen in das Naturschutzgebiet sieht auch das Landratsamt kritisch. "Dass die verwehten Folienteile von der ’Guten landwirtschaftlichen Praxis’ gedeckt sind wäre unseres Erachtens zu hinterfragen", sagt Sprecherin Hartmann. "Der Landwirt müsste doch wohl Sorge dafür tragen, dass die Folie auf seinem Feld bleibt und nicht in die übrige Landschaft kommt", findet Hartmann. Auch das Wetter spielt in der Diskussion eine Rolle, denn die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre verzögert den Abbau der Folie.