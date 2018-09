Von Alexander Albrecht, Christian Beck und Philipp Neumayr

Mannheim/Heidelberg/Sinsheim. Nach dem historischen Vorrunden-Debakel bei der WM in Russland brennt die deutsche Fußballnationalmannschaft auf Wiedergutmachung. Am Donnerstagabend steht für das Team von Bundestrainer Joachim Löw der erste Prüfstein auf dem Programm: In der Münchner Allianz Arena ist der Weltmeister aus Frankreich zu Gast. Am Sonntag, 9. September, trifft die Nationalmannschaft dann in Sinsheim auf Peru.

Es kommt eher selten vor, dass die deutsche Auswahl in die Region kommt. Zuletzt spielte die DFB-Elf Ende Mai 2011 in der Rhein-Neckar-Arena gegen Uruguay (2:1) und vor 20 Jahren im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gegen Luxemburg (7:0). Die RNZ hat den Fahrplan der DFB-Elf rund um den Freundschaftskick gegen Peru zusammengefasst und zeigt, wo man am Wochenende die besten Chancen hat, Manuel Neuer, Toni Kroos und Co. zu Gesicht zu bekommen:

Mannheim: Mit zwei Maschinen der Rhein-Neckar Air reist der Tross der Nationalmannschaft am Samstagvormittag von München nach Mannheim. Planmäßige Ankunft der Flieger auf dem City Airport ist um 12.30 Uhr. "Je nach Windstärke kann es aber auch eine Viertelstunde früher werden", sagte Dirk Eggert, der Geschäftsführer des Flughafens. Allzu lange würden sich die Fußballer, Betreuer und Funktionäre nicht dort aufhalten. "Die Busse stehen ganz in der Nähe der Flugzeuge", weiß Eggert. Autogrammjäger werden also leer ausgehen.

Hoffnung machte der Chef der Rhein-Neckar Air GmbH hingegen Fans, die auf Schnappschüsse von Jogi und seinen Jungs scharf sind. "Vom Terminal und obersten Parkdeck aus hat man eine ordentliche Aussicht", sagte Eggert. Beide Bereiche seien frei zugänglich. Um tatsächlich einen guten Blick auf die DFB-Kicker erhaschen zu können, sollten die Fußballfreunde spätestens um 12 Uhr vor Ort sein.

Zumal der Mannheimer Segelflugverein auf einem anderen Teil des Geländes zu seinem Flugtag mit viel Rahmenprogramm einlädt. Besondere Maßnahmen würden er und sein Team nicht ergreifen, so Eggert: "Das sind ganz normale Promis, wie sie immer wieder bei uns landen." Für Sicherheit sorgten Beamte des Polizeipostens im Flughafen.

Heidelberg: Von Mannheim geht es für das Team auf direktem Weg ins Marriott Hotel, wo Spieler und Betreuer von Samstag auf Sonntag übernachten. Viel Zeit, den Blick auf den Neckar zu genießen, haben Thomas Müller und Kollegen aber vermutlich nicht. "Am Samstag gibt es ja noch ein Abschlusstraining", sagte DFB-Pressesprecher Jens Grittner gegenüber der RNZ.

Wie genau der Ankunftstag für die Mannschaft aussieht, stand am Mittwochabend noch nicht fest. Wer einmal auf Tuchfühlung zu den Nationalspielern gehen und vielleicht sogar ein paar Autogramme abstauben will, hat aber dennoch gute Chancen. Vermutlich zwischen 12.45 und 14 Uhr erreicht der Bus das Hotel. Anhänger und Autogrammjäger sollten sich also frühzeitig in der Nähe des Eingangs einfinden.

Doch auch danach kann man mit etwas Glück noch auf einen DFB-Spieler treffen. Denn bei Heimspielen ist es durchaus üblich, dass der eine oder andere Profi auch mal zwischendurch bei den Fans vor dem Hotel vorbeischaut. Und: Bei der schönen Kulisse in Heidelberg nutzen die Mannen von Joachim Löw ihre wenige Freizeit womöglich sogar dafür, die Stadt bei einem kleinen Spaziergang zu erkunden.

Wer den Spielern zumindest räumlich gesehen ganz nahe sein will, kann sich zum Essen ins "Grill 16", dem hoteleigenen Restaurant des Marriott, einquartieren. "Es gibt noch freie Plätze", verriet eine Mitarbeiterin gestern auf Nachfrage der RNZ.

Sinsheim: Die Vorfreude im Austragungsort des Peru-Spiels ist eher gedämpft. Einige Fußballfans haben sich Tickets besorgt, viele verzichten aber: Die Karten seien viel zu teuer, und es sei schwierig, überhaupt welche zu bekommen, hieß es. Zudem sei der Anstoß um 20.45 Uhr am letzten Tag der Sommerferien eine denkbar ungünstige Zeit für Familien mit Kindern.

In Internetforen und auch in Rückmeldungen gegenüber der RNZ wird die Unzufriedenheit deutlich. Nach wie vor ist das Stadion nicht ausverkauft. Und ein weiterer Aspekt könnte ebenfalls für Missmut sorgen: Das Training der Nationalmannschaft in der Rhein-Neckar-Arena werde nicht öffentlich sein, teilte ein DFB-Sprecher auf RNZ-Anfrage mit.