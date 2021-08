Von Günther Grosch

Weinheim/Rhein-Neckar. Medina, die "Stille Stadt", die Kristall-Lagune auf Comino, der Großmeisterpalast des Malteser Ordens oder die Tempelanlagen Hagar Qin: Malta verzaubert Urlauber nicht nur mit seinen unzähligen geschichtsträchtigen Orten und seiner landschaftlichen Kulisse. Auch die Kultur, die Bräuche und Traditionen des Inselstaates und seiner rund 500.000 Einwohner stehen dem in nichts nach. Ein Eldorado also für Besucher. Doch wo Licht ist, fehlt auch der Schatten nicht, wie die unschönen Erfahrungen zeigen, die deutsche Urlauber vor einigen Tagen bei ihrer Ankunft machen mussten.

"Wir können von einer sehr unangenehmen Situation am Flughafen von Valletta berichten, die völlig unakzeptabel ist", verschaffte am vergangenen Wochenende eine empörte Weinheimerin gegenüber der RNZ ihrem Ärger Luft. So hatten die maltesischen Behörden tags zuvor ihrem 35-jährigen Sohn, seinem mitreisenden Freund wie auch weiteren Deutschen die Einreise verweigert. Grund: "Die Behörde akzeptierte den Impfnachweis über die doppelte Impfung gegen Covid nur als QR-Code. Das internationale gelbe Impfbuch zählt nicht!" Noch schlimmer: "Viele der Urlauber mussten auf eigene Kosten wieder zurückfliegen!"

Was die Weinheimerin aber noch mehr empört und "dem Ganzen die Krone auf-setzt": "Die zur Lösung des Problems ein-geschaltete Deutsche Botschaft in Malta wollte nicht tätig werden." In dem Schreiben an das Auswärtige Amt, das der Redaktion vorliegt, heißt es unter anderem: "Unser Sohn ist heute nach Valletta geflogen. Zuvor hatte er sich in verschiedenen deutschen Apotheken um den QR-Code bemüht, der aber aufgrund rechtlicher Probleme zurzeit nirgends ausgestellt werden kann. Das vorgelegte gelbe Impfbuch wurde nicht akzeptiert. Unser Sohn hat dann die Botschaft gebeten, etwas zu unternehmen, die dies aber ablehnte! Es gab dramatische und chaotische Szenen, und viele Urlauber mussten wieder nach Deutschland zurückfliegen."

Happy End dennoch zumindest für den Sohn: "Nachdem wir beim Impfzentrum kein Glück hatten, sein Hausarzt den QR-Code aufgrund fehlender Software nicht ausdrucken kann und nach drei vergeblichen Versuchen bei anderen Apotheken, konnten wir durch gute Kontakte bei einem befreundeten Arzt den QR-Code erhalten und unserem Sohn zuschicken. Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder!"

Abschließende Bitte der Mutter an die Deutsche Botschaft: "Bitte informieren Sie von amtlicher Stelle die maltesischen Behörden über das Problem mit dem QR-Code und fordern Sie diese auf, das internationale gelbe Impfbuch zu akzeptieren!"

Noch Ende Mai hatte Malta als erstes Land in der EU die sogenannte Herdenimmunität seiner Bevölkerung verkündet und darauf hingewiesen, dass zu diesem Zeitpunkt nahezu 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz war sogar bis nahezu auf Null zurückgegangen. Am Montag dieser Woche betrug der Wert 160,1.

Das Auswärtige Amt verweist auf seine Homepage und macht in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen (Stand 2. August 2021) unter www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/malta deutlich: "Malta ist von Covid-19 weiterhin betroffen. Aktuelle und detaillierte Zahlen bietet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Reisende nach Malta dürfen nur aus so-genannten Korridorländern einreisen, sofern sie sich in den letzten 14 Tagen nicht außerhalb dieses Korridors aufgehalten haben. Zu diesen Korridorländern zählt auch Deutschland. Reisende müssen dies bei ihrer Einreise schriftlich bestätigen."

Und weiter: Seit dem 14. Juli 2021 müssen Reisende ab zwölf Jahren, mit Ausnahme derjenigen, die nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, zur Vermeidung von Quarantäneauflagen für die Einreise nach Malta einen Nachweis erbringen, dass sie mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Als Nachweis akzeptiert werden die Digitalen Covid-Zertifikate der EU (sowohl in Papierform als auch abgespeichert in einer App) sowie die nationalen Impfnachweise Maltas, Großbritanniens, der Schweiz und der USA. Wichtig zu wissen: Die nationalen Impfpässe anderer Länder dagegen werden nicht anerkannt, somit auch nicht der in Deutschland gebräuchliche gelbe Impfausweis. Reisende, die nur über den gelben Impfausweis als Nachweis für die Covid-19- Impfung verfügen, müssen noch am Flughafen einen PCR-Test auf eigene Kosten (120 Euro) vornehmen und sich in ein vorgegebenes Quarantänehotel (100 Euro/Nacht) begeben.

Der vollständige Impfschutz muss seit mindestens 14 Tagen bestehen. Kreuzimpfungen, bei denen die Erst- und Zweitimpfung jeweils mit einem von der EMA anerkannten Vektor- beziehungsweise mRNA-Impfstoff erfolgt ist, werden anerkannt.

Personen, die lediglich die erste von zwei erforderlichen Impfdosen erhalten haben, dürfen selbst dann nicht nach Malta einreisen, wenn sie darüber hinaus auch im Besitz eines Genesenennachweises sind. Darüber hinaus müssen sich alle nach Malta einreisenden Personen vor ihrer Einreise digital mit dem EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) anmelden. Dieses digitale Dokument kombiniert die bisher manuell auszufüllenden Formulare "Passenger Locator Form" und "Public Health Travel Declaration". Diese werden als Papieralternative weiterhin beim Boarding sowie am Flughafen in Malta akzeptiert. Problem hier: Bei der Entgegennahme der manuell ausgefüllten Dokumente am Flughafen in Malta kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Personen, die den erforderlichen Impfnachweis nicht vorlegen können, müssen sich bei der Ankunft sofort in eine 14-tägige, kostenpflichtige Quarantäne begeben und sich einem kostenpflichtigen PCR-Test unterziehen. Die Nichteinhaltung der Quarantäne kann mit einer Geldstrafe von 3000 Euro geahndet wer-den. Die Ausreise ist erst bei negativem Ergebnis eines erneuten Covid-19-Tests nach Ablauf des Quarantänezeitraums erlaubt.