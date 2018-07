Mannheim/Schwetzingen/Schönau/Frankenthal/Lampertheim. (pol/van) Für drei Männer im Alter von 28, 29 und 30 Jahren haben am 4. Juli die Handschellen geklickt. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Das Trio soll versucht haben, in der Nacht zum 16. April in einen Handyladen in Schwetzingen einzubrechen. Allerdings hielt die Tür den Hebelversuchen stand und die mutmaßlichen Täter gingen leer aus. In der Nacht zum 23. Mai soll sich die dreiköpfige Gruppe nach Schönau begeben haben, um dort in eine Gaststätte in der Hauptstraße einzudringen. Aufgrund einer vorgelegten Sicherungskette blieb es auch hier beim Versuch. Den Tatverdächtigen gelang es nicht, in die Gasträume vorzudringen.

Des Weiteren stehen die Beschuldigten im dringenden Verdacht, sich in der Nacht zum 11. Juni Zutritt zu einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt verschafft zu haben. Dort sollen sie einen Tresor und mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet haben. In gleicher Weise soll das Trio am 18. Juni in eine Gaststätte in Frankenthal eingedrungen sein und auch dort zwei Geldspielgeräte aufgestemmt haben. Ferner sollen sie in eine Lampertheimer Gaststätte in der Nacht zum 25. Juni eingebrochen sein. Auch hier wurden Geldspielautomaten aufgebrochen und die Einnahmen entwendet.

Nach intensiven Ermittlungen konnten die drei Männer am 4. Juli an ihren Wohnanschriften festgenommen werden konnte. Dort fand die Polizei umfangreiches Diebesgut und eine Vielzahl an Beweismitteln. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.