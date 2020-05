Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Seit Montag dürfen Speisegaststätten nach quälend langen Wochen endlich wieder öffnen. Da muss die Stimmung bei Gästen und Betreibern doch bestens sein – sollte man jedenfalls vermuten. Doch ganz so euphorisch stellt sich die Situation dann doch nicht dar, denn in die Erleichterung mischen sich Unbehagen und Unsicherheit. Wie bei vielen anderen Lockerungsmaßnahmen bleiben auch im Gaststättenbereich Fragen offen.

Ein ganz entscheidendes Detail spricht eine Leserin aus Heidelberg in einem Schreiben an die Rhein-Neckar-Zeitung an. Sie und ihr Mann, betont die Dame, würden sehr gerne wieder einmal in einem Restaurant essen gehen. "Nun soll man jedoch seine Kontaktdaten hinterlassen. Jetzt habe ich aber große Angst, deswegen sinnlos in Quarantäne zu kommen, weil beispielsweise ein anderer Gast, der mit mir zeitgleich dort gegessen hat – womöglich weit entfernt oder in einem anderen Gastraum – 14 Tage später positiv getestet wird", befürchtet die Leserin.

Und sie hat wichtige Fragen: "Stellt dann das Gesundheitsamt alle Gäste unter Quarantäne – egal, wo man saß und auch egal, wann die Person sich womöglich angesteckt hat, vielleicht auch erst nach dem Restaurantbesuch?" Für sie und ihre Familie wären die Kriterien, die bei der Kontaktverfolgung angewendet würden, entscheidend dafür, ob man ins Restaurant geht oder nicht. "Wenn ich für zwei Stunden Spaß, zwei Wochen mit Quarantäne büßen muss, habe ich wenig Lust auf Restaurantbesuche", stellt die Heidelbergerin klar. "Aber wenn ich wüsste, dass das Gesundheitsamt mit Augenmaß vorgeht, dann würde ich das schon eher versuchen."

In solchen Fällen würde immer eine Einzelfallprüfung stattfinden, sagt Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage. "Es wird also nicht generell Quarantäne angeordnet, wenn man mit einer positiv getesteten Person zusammen im Restaurant war." Dabei würden verschiedene Gesichtspunkte eine Rolle spielen:

> Wann hatte die positiv getestete Person die ersten Symptome beziehungsweise wann wurde die betreffende Person positiv getestet? Im Normalfall gelte nur der als Kontaktperson (KP 1), der bis zwei Tage vor Symptombeginn beziehungsweise zwei Tage vor der Testung Kontakt zum Fall hatte.

> Wie nahe und wie lange hatte man Kontakt zur positiv getesteten Person? Wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Meter immer gewahrt war und der Kontakt weniger als 15 Minuten betrug, werde man nicht zur KP 1, auch wenn man zeitgleich, jedoch an getrennten Tischen im Restaurant gegessen habe.

Wie die Gastronomen feststellen sollen, wer, wie lange mit wem Kontakt hatte, darauf geht das Gesundheitsamt nicht näher ein. Auch ein Blick in die baden-württembergische Corona-Verordnung für Gaststätten hilft hier nicht wirklich weiter. Demnach müssen die Wirte, um Infektionsketten weiter nachvollziehen zu können, Name und Vorname des Gastes, Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und Telefonnummer oder Adresse des Gastes erheben und vier Wochen nach Erhebung löschen. Gäste, die die entsprechenden Daten nicht mitteilen wollen, sind abzuweisen.

In der Verordnung steht jedoch an keiner Stelle, dass sich ein Gaststättenbetreiber etwa den jeweiligen Platz der Gäste notieren oder gar merken muss, um später nachvollziehen zu können, wer in der Nähe eines eventuell Infizierten gesessen hat.

"Es weiß doch anscheinend niemand so genau, wie man jetzt mit einer solchen Situation umgehen soll", sagt Tobias Zwiener, Geschäftsführer Grundsatzfragen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Baden-Württemberg, gegenüber der RNZ. Eine klare Strategie seitens des Gesundheitsamtes sei jedenfalls nicht erkennbar.

"Hier wird die Bürokratiebelastung wieder einmal auf die Gastwirte abgewälzt", ärgert sich Zwiener. Den Betrieben rät er dringend, bereits im Einlassbereich, aber spätestens vor der Bestellung, die Daten der Gäste zu erfragen. Ein Gast, der der Aufforderung dann nicht nachkomme, müsse zwingend abgewiesen werden. Trotz offener Fragen sei er aber dennoch optimistisch. "Unsere Betriebe bekommen das geregelt", sagt Zwiener.

Das Formular "Gästeregistrierung" zur Kontaktnachverfolgung ist auf der Homepage des Verbandes unter dem Link https://www.dehogabw.de/servicecenter/servicecenter-details/formular_gaesteregistrierung.html zu finden.