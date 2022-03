Von Harald Berlinghof

Mannheim. Dumme Frage: Wenn man die Kühlschranktür in der Küche öffnet und offen lässt, wird es dann wärmer oder kühler in der Küche? Dumme Frage, weil inzwischen viele die überraschende Antwort kennen. In der Küche wird es nämlich wärmer. Doch "mit dummen Fragen fängt jede Revolution an." Das wusste schon der Künstler Joseph Beuys. Und der Kühlschrank als umgekehrte Wärmepumpe gehört zur Energierevolution, die gegenwärtig läuft. Weg vom Atom, weg von der Kohle, weg vom Gas und Öl, besonders, wenn es aus Putins Reich kommt. Hin zur Sonnen- und Windenergie und zur Wasserkraft. Neben Geothermie, also der Wärme aus der Tiefe der Erde, rücken auch Wärmepumpen immer mehr ins Blickfeld. Auch bei der MVV Energie AG in Mannheim.

Denn insbesondere Flusswärmepumpen bieten bei ihrer Anwendung in unserer Region eine reale Möglichkeit der Gewinnung von weitgehend klimaneutraler Wärme. Anfang April wird der Mannheimer Energiekonzern auf dem Gelände des steinkohlebetriebenen Großkraftwerks (GKM) den Spatenstich für eine Flusswärmepumpe im Rhein feiern. Es soll eine von fünf Großwärmepumpen im Rahmen eines Bundesprojekts sein, die in Deutschland entstehen.

In der Rhein-Neckar-Region hat das Flusswasser des Rheins und des Neckars im Jahresverlauf Temperaturen deutlich und kontinuierlich oberhalb des Gefrierpunktes. Würde man bei Niedrigwasser nur zehn Prozent des Wassers im Neckar mit Hilfe einer Wärmepumpe um drei Grad abkühlen, so käme man auf eine Wärmeentzugsleistung von 60 Megawatt.

Das Heidelberger Holzheizkraftwerk zum Beispiel hat eine Wärmeleistung von zehn Megawatt, rechnet die Initiative "Heidelberg kohlefrei" vor. Die gewonnene Wärme könnte im Fernwärmenetz der MVV genutzt werden und die Wärme des Großkraftwerks ersetzen. Mit Hilfe von vorgesehenen Verbesserungen im Bundes-Förderbereich ließe sich der Kostenunterschied der Flusswärme zu den fossilen Energien aufheben, meint man bei der Initiative.

Wärmepumpen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Kühlschränke – nur eben umgekehrt. Sie "pumpen" Wärme dorthin, wo sie gebraucht wird. Kühlschränke dagegen pumpen die Wärme aus dem Innern nach draußen und im Kühlschrank wird es kühler. Außerhalb des Kühlschranks aber wärmer. Den Kühlschrank auf diese Weise als Heizung zu benutzen, wäre allerdings höchst unwirtschaftlich. Wenn aber die zur Verfügung stehende Menge an Wärmeenergie sehr groß ist, wie beim Flusswasser, dann rechnet sich die Sache wieder, auch wenn man zum Betreiben der Wärmepumpe Strom benötigen wird. Allerdings im Vergleich zur gewonnenen Menge Wärmeenergie eher wenig.

"Das ist tatsächlich ein sehr cleveres Verfahren", meint Sebastian Bloemer, Experte am Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu). Man könnte das Verfahren auch als elegant beschreiben, liefert es doch beim Einsatz von Strom aus Erneuerbaren Energien "grüne Wärme".

Auf den Einsatz von einem Kilowatt Strom in einer großen Wärmepumpe erhält man nach aktuellem Stand der Technik zwischen zwei und drei Kilowatt Wärmeenergie. Im Falle der MVV-Wärmepumpe sollen es 2,7 Kilowatt sein, wie das Unternehmen betont. Was auf den ersten Blick nach einem perpetuum mobile klingt, also einer Maschine, die mehr Energie erzeugt als sie verbraucht, ist aber nur der im Wasser gebundenen Wärmeenergie geschuldet. Wärmepumpen fördern die Wärme aus einem großen Reservoir wie etwa Außenluft, Erdreich oder Gewässern auf ein höheres Niveau. Nachteil: Der Fluss wird durch die Wärmeentnahme etwas kälter. Bislang wurde der Rhein eher wärmer, wenn das GKM sein Kühlwasser dort eingeleitet hat.