Von Stefan Otto

Mannheim. "Ol’ Blue Eyes" - so nannte man den Musiker und Entertainer Frank Sinatra seiner hellen blauen Augen wegen. Bei Alice Cooper sind sie schwarz wie die leeren Höhlen eines Totenschädels. Nicht die Iris selbst, freilich, aber die dicke, dunkle Schminke drumherum. "Ol’ Black Eyes Is Back" heißt daher Coopers laufende Tournee, in deren Rahmen er nun in der Mannheimer SAP-Arena gastierte.

Seine großen, umschminkten Augen zieren auch den Vorhang, der fällt, nachdem die amerikanische Southern-Rock-Band Black Stone Cherry eine Dreiviertelstunde lang in den Abend einführte. Ein Grusel-Soundtrack und die düster geäußerte Einladung "Welcome to Alice Cooper’s Nightmare Castle", willkommen im Albtraum-Schloss, starten den wilden Ritt durch die musikalische Geisterbahn.

Alice Cooper in der SAP Arena - Die Fotogalerie



























Rechts eine Treppe, links ein Türmchen, dazwischen ein Wehrgang und eine Art Steuerrad mit Totenköpfen am Spieß - so sieht Coopers Schloss aus beziehungsweise das Unheil verheißende, aufwendige Bühnenbild. Wenn er da oben hinter dem Steuerrad steht, wirkt er wie der Kapitän eines uralten und schon leicht angeschlagenen, traditionellen Großseglers, der sein Schiff seit nunmehr fünf Jahrzehnten durch ein wildes Gewässer immer neu anbrandender, manchmal rasch verebbender, bisweilen jedoch hartnäckig sich bewährender Musikrichtungen lenkt.

Von dieser Position aus dirigiert er seine Bandmitglieder Glen Sobel, Chuck Garric, Ryan Roxie und Tommy Henriksen sowie die optisch und musikalisch auffällige Gitarristin Nita Strauss. Von hier aus hat er ebenfalls den besten Blick auf die etwa 3200 "Schloss"-Besucher, die sich in der SAP-Arena eingefunden haben, um zu hören, welche Musik aus dem alten Schock-Rock-Gemäuer noch hervorgehen mag.

Genau am Freitag erscheint Coopers neue EP "Breadcrumbs", sechs neue Aufnahmen, die vom Sound seiner Heimatstadt Detroit inspiriert sind. Hiervon spielt er in Mannheim kein Stück, sondern setzt auf seine Hits und Klassiker. "Billion Dollar Baby", "Under My Wheels" und "Poison" oder das programmatische "No More Mr. Nice Guy", das 1973, als Sinatras Album "Ol’ Blue Eyes Is Back" herauskam, "Mister Clean" und dessen "Blauäugigkeit" eine provokante Absage erteilte: "And I’m gettin’ mean", ich werde gemein.

Damals galt Cooper als "Bürgerschreck", solcher Texte, aber vor allem der Monstrositäten und Schockeffekte wegen, mit denen er gezielt zu verstören wusste. Das finster geschminkte Gesicht und ein grelles Zirkusdirektoren-Outfit, dazu ein blutbeflecktes Hemd und hin und wieder eine lebende Schlange über der Schulter. Heute hat man sich längst an derlei Exzesse gewöhnt. Kiss, Rob Zombie oder Marilyn Manson haben von Cooper gelernt und es mittlerweile ungleich schwerer, mit vergleichbaren Shows noch zu provozieren.

Ihr Ahnherr, der Fürst der Finsternis, jedoch, treibt es wie seit jeher. Er lässt den Bühnennebel wabern, eine Braut im blutbefleckten Hochzeitskleid und eine Krankenschwester bevölkern die Bühne, Cooper zeigt sich in Zwangsjacke und lässt sich, längst ein Ritual, scheinbar guillotinieren. Er ruft zu "Dead Babies" ein Monsterbaby ans Licht und zu "Teenage Frankenstein" einen Riesen in Ketten. Aber "Teenage", das war einmal, und das ist dem inzwischen 71-jährigen Musiker durchaus bewusst.

"I’m Eighteen", vor bald 50 Jahren sein erster großer Erfolg, bringt Cooper in Mannheim ironisch mit Gehhilfe. Seine Schulschluss-Hymne "School’s Out" beschließt nach etwa 100 Minuten auch das insgesamt überzeugende Konzert in der SAP-Arena, ausgerechnet am ersten Schultag nach den Sommerferien.