Von Marco Partner

Viernheim/Mannheim. Es ist eine langsame Rückkehr zum Arbeitsalltag. Seit Montag gilt die Maskenpflicht. Auch im öffentlichen Nahverkehr. Wird die Vorschrift zur Eindämmung des Coronavirus auch eingehalten, und wie wird sie empfunden? Als einschneidende Maßnahme, oder ist alles halb so wild? Bei einer Bahnfahrt mit der Linie 5 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zeigt sich: Die neue Regel wird akzeptiert, manchmal auch auf kreative und spielerische Art gelöst. Sie wirkt ungewohnt, aber nicht erschreckend.

Viernheim, kurz nach 7 Uhr im Berufsverkehr. Vereinzelt schleichen sich ein paar Autos aus den Wohnblocks. Auch an der Tivoli-Haltestelle gegenüber dem Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim ist es am frühen Morgen noch gemächlich ruhig. Heidi wartet auf die Bahn. Die Mittvierzigerin ist auf dem Weg zum Klinikum in Mannheim. Als Krankenschwester trägt sie die Einweg-OP-Masken stets in der Handtasche. "Ich bin schon lange daran gewöhnt, aber ich bezweifle, dass die Regel gleich eingehalten wird", sagt sie mit Blick in die wartende Runde.

Außer ihr scheint keiner der Fahrgäste eine Gesichtsbedeckung dabei zu haben, dabei sollte man sie auch an den Haltestellen tragen. Doch kaum kommt die nun wieder im Regelbetrieb verkehrende "Fünf" zum Stehen, wird in Hand- und Jackentaschen gekramt, das Maskengummi hinter die Ohren gespannt, und eingestiegen.

Auch das Fahrpersonal von Bussen und Bahnen ist bei der RNV mit Masken ausgestattet. Im abgetrennten Führerstand ist das Tragen des Atemschutzes aber keine Pflicht. Die Busse sollen in Kürze mit neuen Plexiglasscheiben ausgerüstet werden, dann sei auch wieder der Einstieg sowie der Ticketkauf beim Fahrer möglich, heißt es von der RNV.

Fahrgäste, die wirklich ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs sind, werden von Helena Wille und Lara Pontes-Schmeckenbecher angesprochen. Die beiden RNV-Mitarbeiterinnen sind heute nicht als Fahrkarten-, sondern eher als Maskenkontrolleurinnen im Einsatz. Und positiv überrascht. "Die Leute halten sich daran, viele sind auch mit selbst genähten Masken unterwegs", betonen sie. Andere hüllen sich in Schals, Kopf- und Multifunktionstücher. Ansonsten helfen die beiden Damen mit Einwegmasken aus und mit Info-Zetteln, wie der Mundschutz überhaupt richtig zu tragen ist. Ist kein Personal an Bord, werden Maskenmuffel per Durchsage auf ihre Pflicht hingewiesen. Für Sanktionen ist letztlich aber die Polizei zuständig, nicht die RNV.

In Käfertal, der Neckarstadt oder am Nationaltheater steigen kaum neue Passagiere zu. Und wenn, zeigen sich zwei Bilder: Die einen wirken schon sehr maskenroutiniert. Andere zücken den Schutz erst im letzten Moment, als wäre die Maske das Ticket, das es vor der Fahrt zu lösen gilt. Und genauso schnell ist der Gesichtsschutz auch wieder abgezogen, wenn sich die Tür zum Aussteigen öffnet.

Tobias ist Mitte 20 und kommt aus Käfertal. Er lässt seinen schwarzen Mund- und Nasenschutz gleich auf, als er am Hauptbahnhof Richtung Lindenhof umsteigt. Um kurz vor 8 Uhr wirkt das Mannheimer Drehkreuz überraschend leer. "Für mich ist das noch alles sehr ungewohnt", sagt er und meint dabei nicht nur die stille Atmosphäre in den öffentlichen Verkehrsmitteln. "Das Atmen fällt mir schwer, mir fehlt die frische Luft", betont er. Geübter wirkt da Alim, der am Paradeplatz auf die "OEG" wartet. Der Hockenheimer trägt eine professionell wirkende Maske mit Atmungsfilter. "Seit einem Monat muss ich sie schon bei der Arbeit tragen. Am Anfang war es komisch, jetzt ist es fast wie Mütze tragen", erzählt er.

Natürlich gibt es auch die andere Seite: Fahrgäste, die mit Bierdose und qualmender E-Zigarre in die Bahn steigen, aber ohne Maske. Doch der Anteil ist laut Moritz Feier von der RNV-Pressestelle sehr gering. "Gefühlt 95 Prozent der Gäste haben die Maskenpflicht verinnerlicht. Proteste oder Widerstände gab es keine", betont er. Aber auch deutlich weniger Fahrgäste als sonst. Bereits um 6 Uhr am Morgen platzierten sich RNV-Mitarbeiter mit Info-Ständen in Mannheim, an der Bergstraße oder in Ludwigshafen. Auch Susann Becker, Leiterin der Unternehmenskommunikation, macht sich vor Ort ein Bild. "Bei anderen Verteileraktionen wie Fahrplanänderungen werden wir normalerweise überrannt", sagt sie. Jetzt verbuddelt der extra engagierte "Schlangen-Manager", der bei der kleinsten Unordnung für einen geregelten Abstand sorgen soll, die Hände tief in den Jackentaschen. "Es läuft geschmeidig ab. Aber mit einem regulären Bahnalltag ist das noch überhaupt nicht vergleichbar", so Becker.

Und so ist das, was während der Fahrt vielleicht noch mehr als die vermummten Münder und Nasen auffällt, das große Schweigen. Kein lautes Fachsimpeln über den Sport vom Wochenende, den es zurzeit nicht gibt. Kein Tratsch über die Ausflüge, kein Telefonieren. Stattdessen Abstand, Stille, leises Atmen hinter der Maske. Der gewohnte Bahn-Alltag, er ist trotz Rückkehr zum Regelbetrieb noch weit, weit entfernt.