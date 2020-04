Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar.Busse und Bahnen verkehren nach Notfahrplänen. Schüler dürfen nicht in die Schule, Studenten nicht an die Uni, und ältere Menschen sollen zu ihrem eigenen Schutz zu Hause bleiben. Vor Freizeitfahrten warnen die Verkehrsunternehmen selbst. Darüber hinaus werden Berufstätige zu Home-Office-Arbeitern oder steigen lieber aufs Fahrrad oder ins Auto um, damit sie nicht im Berufsverkehr in Bussen oder Bahnen eine Ansteckung mit dem Coronavirus riskieren.

Dabei verlängern die Verkehrsanbieter schon ihre Züge, damit man Abstand halten und sich und andere schützen kann. Oder sie lassen zusätzliche Busse fahren auf wichtigen Linien. Mehr Logistik also für weniger Fahrgäste: Man kann sich vorstellen, dass diese Faktoren der Coronakrise die öffentlichen Verkehrsbetriebe in eine finanziell schwierige Situation bringen.

Doch viele Kunden, die ihr Ticket – sei es das Semesterticket oder die "Karte ab 60" – zurzeit nicht richtig ausnutzen können, fragen sich, ob sie von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) oder vom VRN eine Kostenerstattung bekommen können. So auch Magdalena B. aus Eberbach, die sich an die RNV gewandt hat mit der Bitte, den Monatsbeitrag für den April in Höhe von 45,70 Euro nicht abzubuchen. Denn: "Ich bleibe zu Hause. Wohin sollte man überhaupt fahren", fragt sie. Die RNV habe trotzdem abgebucht, berichtet die Seniorin in einer Zuschrift an die Redaktion.

"Die Ticketinhaber bekommen zwar von uns die Abbuchungen, aber wir machen nur den Vertrieb für den VRN", so Moritz Feier, Pressesprecher der RNV. Die Tarifhoheit liegt beim VRN. "Das Thema ist bei uns auf der Tagesordnung. Die Versammlung der Verkehrsunternehmen im VRN wird sich damit befassen und eine einheitliche Regelung beschließen", so Thiemann. Wie die aussehen könnte, ist noch offen. Auch, wann es soweit sein wird. Hinter vorgehaltener Hand ist von einer möglichen Kompromisslösung die Rede. Eventuell in der Art, dass nur Teile der Monatsbeiträge abgebucht werden.

Wie stark der Rückgang an Fahrgästen und Fahrgeldmindereinnahmen ist, kann man beim VRN noch nicht sagen. Man erhalte die Zahlen immer erst im Folgemonat. Mitte April bekommt man also die Zahlen für März. Aber erst im Mai wird der extreme Rückgang der Fahrgastzahlen des April vorliegen. "Wir werden also erst Mitte Mai wissen, wie hoch die Fahrgeld-Mindereinnahmen sein werden", betont der Sprecher. Es werde auf jeden Fall eine einheitliche Regelung für alle Mitgliedsunternehmen geben. Dabei handelt es sich um 55 Verkehrsanbieter im VRN-Gebiet – von der DB Regio Mitte über die RNV und den BRN bis zur Altriper Fähre.

Auch das Land Baden-Württemberg habe die Nahverkehrsnutzer darum gebeten, nicht sofort zu kündigen. "Wenn alle oder viele jetzt kündigen, dann kommen die Verkehrsunternehmen in große Schwierigkeiten", betont Thiemann. "Gegenwärtig haben sich die Verkehrsunternehmen im VRN darauf verständigt, dass die gültigen Tarif- und Beförderungsbestimmungen nicht geändert werden und nach wie vor zu beachten sind", liest man auf der Homepage des VRN.

"Für diese Entscheidung bitten wir um Verständnis. Die Krise trifft uns alle hart. Wir müssen sicherstellen, dass die Verkehrsunternehmen handlungsfähig bleiben und dass der ÖPNV auch in diesen Zeiten finanziert werden kann." Denn das Fahrpersonal in den Bussen und Bahnen, das die Beschäftigten von Kliniken, Altenheimen, Lebensmittelgeschäften, Apotheken oder anderen in der Krise wichtigen Berufsgruppen jeden Tag zu den Arbeitsstätten und wieder nach Hause bringe, habe ebenfalls ein Recht darauf, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.

Hierzu bedürfe es erheblicher Finanzmittel, die auch die Nutzer "als unsere treuen Kunden" beisteuern. So bittet der VRN darum, diese Umstände in die Entscheidung über eine mögliche Kündigung eines Tickets einzubeziehen. Die 72-jährige Magdalena B. empfindet sich dabei allerdings als "Spenderin für die RNV".