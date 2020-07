Heidelberg/Wiesloch. (pol/mare) Am Abend und in der Nacht auf Mittwoch waren in der Region Feuerteufel am Werk. Das berichtet die Polizei.

> Heidelberg-Wieblingen: Gegen 3.35 Uhr verständigte demnach ein Mann in Wieblingen die Feuerwehr, nachdem er auf einem Parkplatz in der Ludwig-Guttmann-Straße den lichterloh brennenden Müllbehälter bemerkt hatte. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Wie sich herausstellte, waren ein Rollmüllcontainer und eine Standmülltonne in Brand gesetzt worden, beide Behälter wurde völlig zerstört. Der Zeuge hatte im näheren Bereich drei Personen gesehen, eine Beschreibung war ihm wegen der Dunkelheit nicht möglich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Info: Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06221/34180 melden.

> Wiesloch: Auf einem Grundstück entlang des Fahrradweges zwischen Wiesloch und Dielheim haben Unbekannte am Dienstagabend gegen 20 Uhr zwei große Strohballen in Brand gesetzt. Zwei weitere Strohballen lagen auf dem Radweg.

Mehrere Zeugen hatten das Feuer entdeckt und die Polizei verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wiesloch, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Leuten an den Brandort kam, hatte das Feuer rasch gelöscht.

Info: Zeugen in diesem Fall melden sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch.