Von Stefan Hagen

Mühlhausen. Kater Bibbo aus Mühlhausen ist - sagen wir mal so - ein etwas anderes Haustier: Er bleibt am liebsten in den heimischen vier Wänden, fährt aber gerne in Urlaub. Dann lässt er sich beim Wandern in einem speziellen Rucksack ganz bequem die Berge hochtragen. Außerdem steht er auf PS-starke Autos und flimmerte in Italien sogar in den 20-Uhr-Nachrichten über den Bildschirm. In Mühlhausen lebt die Faltohrkatze (Scottish-Fold) bei Familie Candellari, die eine Menge Geschichten über ihren Liebling erzählen kann.

Vom Wesen her sei Bibbo keine typische Katze, lacht das Ehepaar. Denn im Gegensatz zu anderen Vertretern seiner Gattung liebe er seine Katzenbox. "Wenn wir nach Italien fahren, liegt unser Reisekater zwölf Stunden in seinem kleinen Reich, schaut aus dem Fenster, futtert und schläft. In den Pausen macht er es sich gerne auf dem Armaturenbrett bequem", erzählen die Mühlhausener. Während der Fahrt höre man dann kein Wort von ihm.

Am Urlaubsdomizil angekommen, könne er es aber kaum erwarten, bis die Aktivitäten endlich losgehen würden. "Bei unseren Wanderungen ist er in seinem Transportrucksack dabei und macht einen auf Porsche-Fahrer, indem er aus der Öffnung eine Pfote ganz lässig runterhängen lässt", erzählt Frauchen Susanne. "Oder er läuft an der Leine mit", ergänzt Herrchen Roberto. Beim Vespa-Fahren sei Bibbo in seinem Körbchen auch stets dabei.

"Zu Hause ist er ein richtiger Stubentiger, und raus geht er nur im Urlaub oder mit Begleitung, da er alleine Angst hat, dass ihn eine Ameise frisst oder so", kennt Roberto Candellari die kleinen Schwächen seiner Katze ganz genau. Und der Kater hat noch eine weitere ungewöhnliche Vorliebe: Er steht auf PS-starke Autos. "Wenn er in einem Sportwagen mitfährt, fängt er an zu nörgeln, wenn der Motor bei langsamer Fahrt leise wird. Sobald der Motor wieder dröhnt, ist er zufrieden, schaut aus dem Fenster oder schläft", sagt Susanne Candellari. Überhaupt seien Sportwagen sein Ding: "Fährt beim Spazierengehen ein solcher Flitzer vorbei, dreht er - typisch Mann - sofort den Kopf nach dem Wagen um."

Und wie ist Bibbo nun in die italienische Nachrichtensendung gekommen? "Das war während eines Urlaubs in den Dolomiten", erzählt das Ehepaar. "Wir sind auf dem Piz la Ila wandern gewesen und haben irgendwann Rast in einem Restaurant gemacht. Ich hatte den Rucksack mit dem Kater in der Hand, als plötzlich ein Mann auf uns zukam", sagt Susanne Candellari. "Er fragte, ob das wirklich eine Katze sei und ob er uns für einen Beitrag über die Region filmen dürfe. Wir hatten nichts dagegen." Später haben die Mühlhausener dann von Verwandten erfahren, dass der Film in den 20-Uhr-Nachrichten auf TG 5, einem großen Sender in Italien, gelaufen ist.

