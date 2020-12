Walldürn/Stuttgart.(alb) Kaum zu glauben, wirklich wahr: Auch der passionierte Rad- und Bahnfahrer Winfried Hermann (68) ist in seiner Jugend auf einer Maschine durch die Gegend geheizt. "Als ich den Führerschein machte, war es klar, man macht den Einser gleich mit", erzählt der grüne Verkehrsminister bei einer Video-Podiumsdiskussion. Mit dem Lappen in der Tasche fuhr Hermann Vespa, vor großen Motorrädern hatte er zu viel Respekt. Lang ist’s her: Damals waren in Deutschland 230.000 heiße Öfen zugelassen, heute sind es fast zwanzig mal so viele.

Mit der reinen Zahl hat Hermann weniger Probleme. Es ist der Lärm, der ihn umtreibt. Was in den Ohren mancher Biker wie eine Symphonie klingt, ist für andere das reinste Ärgernis. Sonja Schuchter kann davon ein Lied singen. "Wenn man bei gutem Wetter sonntags auf der Terrasse sitzt, macht das keinen Spaß", sagt die Bürgermeisterin im Schwarzwald-Kurort Sasbachwalden.

Dann rattern wieder Hunderte Motorräder über die bei Bikern beliebte L 86. Nur kann die kleine Gemeinde im Ortenaukreis dagegen wenig ausrichten. Deshalb hat sich Sasbachwalden einer vom Verkehrsminister unterstützten Kampagne für weniger Motorradlärm angeschlossen. Zu den mehr als 80 Kommunen und Landkreisen in Baden-Württemberg, die sich in der Initiative engagieren, zählen auch Heidelberg und Nußloch im Rhein-Neckar-Kreis. Einen Odenwald-Ort sucht man auf der Liste vergebens, obwohl diese Gegend für Hermann ebenfalls ein Lärm-Hotspot ist.

Einer, der die dortigen Strecken wie seine Westentasche kennt, ist Siegfried Reinhard, Vorsitzender des Motorradclubs "Hot Wheels" in Walldürn. Unter den 30 Mitgliedern gebe es niemanden, der seine Maschine überbordend laut aufheulen lasse. "Das hat man vielleicht mit 20 getan, um einem Mädchen zu imponieren", sagt Reinhard. Wenn er jetzt von Imponiergehabe spricht, dann meint er vor allem die Fahrer von Harleys mit zum Teil getunten Auspuffanlagen. "Da gehen die Schalldämpfer per Knopfdruck auf und wieder zu", weiß der 63-Jährige.

Reinhard wundert sich darüber, warum der Bund immer noch nicht die für den Krach entscheidenden Dezibel-Werte in der Zulassungsordnung nach unten gesetzt oder Hersteller verdonnert hat, leisere Motorräder zu bauen. "Wenn ich mit Leuten rede, die laute Maschinen fahren, dann sagen die mir: Schau her, ist alles in den Papieren eingetragen und vom Tüv abgenommen." Dagegen stemmt sich der Bundesrat mit einer Entschließung. Die Länderkammer hat dabei zentrale Punkte der baden-württembergischen "Initiative Motorradlärm" aufgegriffen. Bislang sieht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) jedoch noch keinen Handlungsbedarf, die bestehenden Regelungen zu ändern.

Er nimmt vielmehr die zuständigen Straßenverkehrsbehörden in die Pflicht. Diese könnten jetzt schon das Fahren auf bestimmten Strecken einschränken, den Verkehr umleiten oder Motorräder mit unzulässigen Schalldämpferanlagen stilllegen. Die Bundesratsinitiative fordert für "besondere Konfliktfälle" Tempolimits und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen.

Streckensperrungen gehen Reinhard und seinen Leuten eigentlich zu weit. Sie wollen wegen der Schwarzen Schafe nicht in Sippenhaft genommen werden. Reinhard bedauert, dass die Behörden an Sommer-Wochenenden Abschnitte im südhessischen Odenwald dichtmachten, am Krähberg oder bei Mossautal. Hermann ist für ein anderes Bundesland zuständig. Aber auch er betont: Solange das Lärmproblem bestehe und Zulassungszahlen stiegen, nehme der Druck, Verkehrsverbote auszusprechen, immer mehr zu.

Für den Minister sind Elektromotorräder eine Alternative. Noch sind die Verbrenner klar in der Überzahl. Siegfried Reinhard fährt eine "konventionelle" BMW und hält einen Dezibel-Wert von maximal 85 für angemessen. Hermann spricht sich für einen hohen Kontrolldruck der Polizei aus. Er appelliert zudem an die Biker-Community. Die große Mehrheit der Vernünftigen müsste zu laut und hochtourig fahrenden Bikern die Meinung sagen. Das wirke bei der Zielgruppe mehr, als wenn Senioren, Radler oder er selbst dies täten.