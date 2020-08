Von Volker Widdrat

Hockenheim/Mannheim. Im Prozess gegen einen 26-jährigen Hockenheimer, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorwirft, hat die Strafkammer des Landgerichts Mannheim am Freitag ein halbes Dutzend Zeugen gehört. Verteidigerin Brigitte Bertsch gab zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung für den Angeklagten ab. Ihr Mandant räume ein, am 19. Januar dieses Jahres gegen 3.20 Uhr in einer Sportbar in der Fortuna-Passage einem 31-Jährigen drei Messerstiche in den Oberschenkel und den Bauchbereich versetzt zu haben.

Der Geschädigte habe ihn einige Monate zuvor als "Hurensohn" beleidigt. Die Tat sei möglicherweise von Alkohol und Kokain beeinflusst gewesen. "Ich konnte ihm nicht aus dem Weg gehen, sondern bin voll auf ihn drauf. Ich kann es mir selbst nicht erklären", ließ der 26-Jährige über seine Anwältin ausrichten.

Ein 41-jähriger Polizeibeamter des Reviers Hockenheim berichtete vom Eintreffen am Tatort. Die Polizisten waren kurz vorher schon einmal wegen einer Schlägerei, an der der Angeklagte ebenfalls beteiligt gewesen sein soll, gerufen worden. Es sei schwierig gewesen, sich einen richtigen Überblick zu verschaffen: "Einige Personen sind auf uns zu gerannt, andere haben gleich das Weite gesucht." Der Notarzt habe zunächst zwei Straßen weiter gewartet, bis die Polizei die Lage unter Kontrolle gehabt hätte.

Ein 21-jähriger Zeuge sprach von "Geschrei" und "umgeworfenen Stühlen" in der Bar. Er habe dem Opfer geholfen und es mit Wasser versorgt. Erst im Nachhinein will er erfahren haben, wer der mutmaßliche Täter gewesen sein soll: "Über den krassen Vorfall ist in Hockenheim viel gesprochen worden. Alle wussten, dass er wohl ein Alkohol- und Drogenproblem hatte." Der Angeklagte sei an diesem Abend aggressiv gewesen: "Ich habe ihn noch nie so erlebt."

Mehrere junge Männer hatten am nächsten Tag, als sich der 26-Jährige der Polizei stellen wollte, noch ein "Abschiedsvideo" gedreht. Das Gericht führte die kurze Sequenz vor, auf der deutlich zu hören ist, wie der Beschuldigte den Geschädigten grob beleidigt.

Der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz war zunehmend genervt von den Aussagen. "In Hockenheim gibt es Amnesie-Fälle, die man nicht erklären kann", sagte er angesichts der weiteren Zeugen. "Keine Ahnung" und "Ich weiß es nicht mehr" waren wohl die häufigsten Angaben am zweiten Verhandlungstag. Die jungen Männer schienen sich zum Teil abgesprochen zu haben und zeigten nur wenig Interesse, zur Aufklärung der schwerwiegenden Tat beizutragen. Offensichtlich wurde gelogen.

Ein 24-jähriger Angestellter der Sportbar wollte nichts Genaueres zu den Verletzungen des Opfers sagen, ein anderer gab zu Protokoll, dass der Angeklagte nach der vorangegangenen Schlägerei noch einmal zurückgekommen sei und nach "meinem Koks" gefragt habe. Fast alle Aussagen unterschieden sich erheblich von den Vernehmungen bei der Polizei.

Ein Zeuge wurde aus der Haft vorgeführt. Der 21-Jährige ist einer der vier jungen Männer, die am 21. Februar einen Mann auf dem Schlossplatz in Schwetzingen zusammengeschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten haben sollen. Gegen den Zeugen wird deshalb zurzeit vor der Jugendkammer des Landgerichts verhandelt. Es habe zuerst einen Streit auf Türkisch gegeben, später dann die Messerattacke, so der 21-Jährige. Außerdem habe er wahrgenommen, wie der Angeklagte nach der Schlägerei wohl Kokain weggeworfen habe. "Einige Dinge könnten so gewesen sein", lautete seine vage Aussage. Der 26-Jährige sei an diesem Abend schon bei einer Geburtstagsfete stark betrunken gewesen und öfters auf der Toilette verschwunden, um Kokain zu konsumieren: "Er war sehr aufgebracht. Die beiden sind sich vor dem Messerangriff frontal gegenübergestanden." Er habe dem stark blutenden Opfer die Wunden abgedrückt und einen Notruf abgesetzt.

Ein 23-jähriger Zeuge, der das Video gefertigt hatte, "in dem jemand gefeiert wird, der wegen eines versuchten Tötungsdelikts gesucht wird", so der erboste Vorsitzende, entschuldigte sich bei dem Opfer und dessen Familie. Nach der Tat sei über die Bilder aber nicht mehr gesprochen worden. Ein 52-jähriger Kriminalbeamter berichtete von der ersten Vernehmung des Geschädigten in der Chirurgie in Heidelberg: "Er sagte uns, er würde den Täter kennen."

Info: Der Prozess wird am Dienstag, 1. September, um 9 Uhr mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt.