Von Harald Berlinghof

Zuzenhausen. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat das Kunststoffgranulat von Kunstrasenplätzen ins Visier genommen. Es droht ein Verbot bis 2022, weil das verwendete Kunststoffgranulat als Mikroplastik (bis fünf Millimeter Größe) die Umwelt belastet. Auch die Landesregierung in Stuttgart will künftig die Förderung für den Bau solcher Sportplätze einstellen. Die Vereine, Kommunen und Verbände sind verunsichert. Der Deutsche Fußballbund (DFB) fordert eine mehrjährige Übergangsfrist.

Die ersten Kunstrasenplätze kamen vor etwa 25 Jahren in Deutschland auf. Anfangs wurden sie mit Quarzsand verfüllt, was aber zu Schürfverletzungen führte. "Das wirkte wie Schmirgelpapier", beschreibt Christoph Diehl, Abteilungsleiter Sportstättenbau bei der Garten- und Landschaftsgestaltung Becker GmbH aus Zuzenhausen, die Wirkung des Sandes. Später stieg man um auf Gummi-Recyclingmaterial aus Altreifen - das sogenannte Recyclat. Das war die günstigste und brauchbarste Lösung.

Die Firma Becker baut auch Kunstrasenplätze. "Es gibt einen Trend weg vom Naturrasenplatz zum Kunstrasenplatz. Auch wenn wir als Landschaftsbauer lieber Naturrasenplätze anlegen", erklärt er. Etwa 200 Sportplätze hat die Firma Becker in der Region gebaut, etwa 70 Prozent davon seien Kunstrasenplätze. Und die meisten von ihnen sind mit dem Recyclingmaterial verfüllt. Allerdings setzt die Kundschaft seit etwa zehn Jahren auf ein anderes Kautschukprodukt (EPDM), das nicht dieselbe Geruchsentwicklung hat wie das Recycling-Granulat.

Die Plätze sind in der Regel so angelegt, dass kein Naturgewässer mit dem Kunststoffgranulat verunreinigt wird. Ein Eintrag in die Kanalisation aber ist nicht ausgeschlossen, wie Plankstadts Bauamtsleiter Andreas Ernst erläutert. Dort hat man, bevor die Diskussion über ein drohendes Verbot allgemein bekannt wurde, einen Kunstrasenplatz angelegt. "Vom Kork als Alternative wurde uns abgeraten, weil er sehr leicht ist, leicht weggeschwemmt wird und über einen längeren Zeitraum hinweg seine Konsistenz verliert", so Ernst. "Eventuelle Mehrkosten hätten wir schon irgendwie hinbekommen", glaubt er. Die Kosten für das Recyclingmaterial liegen im Mittel, je nach Größe des Fußballfeldes bei rund 25.000 Euro je Platz, beim alternativen EPDM-Granulat und beim Kork liegt man bei rund 45.000 Euro. Die Gesamtkosten für einen Kunstrasenplatz beziffert Diehl auf rund 400.000 Euro, die für einen Naturrasenplatz auf 250.000 Euro. Aber die Belastbarkeit des Naturrasens bei häufigem Spielbetrieb ist wesentlich geringer, seine Lebensdauer allerdings bei guter Pflege unbegrenzt. Am Kork scheiden sich derweil die Geister. Während die einen auf den drohenden Verlust von Korkeichenwäldern verweisen, wenn die Nachfrage nach den Krümeln für die Plätze enorm ansteigt, betonen andere, dass die Plantagenbesitzer bereits Einnahmeverluste durch das Wegbrechen des Flaschenkorkens zu kompensieren haben.

Eine weitere Frage ist, ob Kunstrasenplätze überhaupt einen erheblichen Beitrag zur Verunreinigung der Natur mit Mikroplastik beisteuern. Fußballverbände haben diesbezüglich eine Studie des Fraunhofer Instituts kritisiert und auf Erfahrungswerte ihrer Vereine verwiesen, wonach die Nachfüllmenge je Platz jährlich bei 30 bis 40 Kilogramm Kunststoffgranulat liegt. Was bei 5000 Kunstrasenplätzen in Deutschland eine Gesamtmenge von 150 bis 200 Tonnen ergibt - und nicht laut Studie 10.000 Tonnen.

Eine andere Berechnung besagt, dass der Mikroplastik-Anteil der Kunstrasenplätze, der in Deutschland in die Umwelt gelangt, bei 4,7 Prozent liegt. Der Abrieb von Autoreifen dagegen steuert 42,7 Prozent bei. Selbst der Abrieb von Schuhsohlen liegt noch vor den Kunstrasenplätzen. Bei ihnen erfolgt der größte Teil des Abtrags durch Wind und Wassereinwirkungen, aber auch durch die Anhaftung an den Spielern, der Sportkleidung und in den Sportschuhen.

Früher gab es das übrigens nicht. Da hat man sich nach der Schule auf dem Bolzplatz ausgetobt. Oft genug waren das Hartplätze, auch als Tennenplatz oder Aschenplatz bezeichnet, auf denen die Lederfußbälle herum sprangen wie Gummibälle. Und auf denen man sich nach jedem Foul üble Schürfwunden zuzog.