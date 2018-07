Von Stefan Kern

Schwetzingen/Speyer. Manchmal ist es eben doch die Zahl, die einen Unterschied macht. Erfolg und Wirkung von zahlreichen Projekten hängen mitunter maßgeblich von der Zahl von Beteiligten ab. Und so sah Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl in den circa 70 Teilnehmern der Radtour nach Speyer ein schönes und vor allem sichtbares Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit der beiden Städte über den Rhein hinweg.

Kurz vor der Abfahrt auf dem Schwetzinger Schlossplatz riet der Oberbürgermeister seinem Kollegen in Speyer, Hansjörg Eger, denn auch noch ein paar extra Kisten Wein kühl zu stellen. "Wir sind viele."

Die jährlich wechselnden Radtouren zwischen Schwetzingen und Speyer gehören seit der Jahrtausendwende zu einer gern gepflegten Tradition der beiden Städte. Eine Tradition, der aber mehr Spaß und Vergnügen als Pflicht und Last zugeschrieben wird.

Die Radtour über die Kurpfalzroute von Schwetzingen über Ketsch und den Flugplatz Herrenteich bis nach Speyer gehört zu den schönsten Radwegen in der Metropolregion - so sehen es zumindest die Teilnehmer der Radtour. Anders als im Auto erlebe man seine Umgebung dabei ganz unmittelbar und entwickle so auch einen weit intensiveren Bezug zur Heimatregion.

Begleitet von den Radlern des Radsportvereine RSV Kurpfalz und RSF Schwetzingen machte sich die gut gelaunte Truppe auf den Weg. Beim Flugplatz Herrenteich gab es für die Radler eine kleine Stärkung, bevor es auf die letzten Kilometer ging. Zur Mittagszeit traf die Schwetzinger Delegation dann im Alten Rathaus zu Speyer ein und wurde vom Oberbürgermeister Hansjörg Eger fröhlich empfangen.

Auch für ihn sei das ein starkes Zeichen der Verbundenheit, betonte er. Allerdings wird sich die Tour im nächsten Jahr schwieriger gestalten. Denn im Januar beginnt die Sanierung der Salierbrücke. Das Bauwerk ist dann für etwas mehr als eineinhalb Jahre gesperrt. Der Weg zwischen den beiden Städten werde sich dann etwas holpriger, sprich feuchter, gestalten, erklärte Eger. "Vielleicht kann die Schlauchbootmannschaft des Rathausteams einspringen."

Ein Vorschlag, der auf einige Begeisterung stieß. Auch Pöltl war sich sicher, dass die Fahrten weiter gehen werden. Aber heute sei nicht die Zeit fürs Lamentieren, betonten die beiden Stadtoberhäupter. "Jetzt ist Zeit für Gemeinschaft und Gemeinsinn."

Nach dem Empfang veranstaltete die Stadt Speyer für alle Interessierten eine kleine Stadtführung rund um den Dom. Dabei durften die Schwetzinger lernen, dass der Beginn der Robin-Hood-Legende mit der Verurteilung von Prinz Eisenherz im Jahr 1193 in Speyer in ihrer direkten Nachbarschaft ihren Anfang nahm.