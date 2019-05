Mannheim. (alb/zg) Die Frau hat Mut: Am Samstag ist Amanda Harrison mit ihrer "Tiger Moth" (deutsch: Bärenspinner) in London abgehoben. Allein. Das Ziel der 46-jährigen Pilotin aus dem englischen Bromley ist die australische Metropole Darwin. Inspiriert worden ist Harrison vom historischen Solo-Flug der Pionierin Amy Johnson, die 1930 und ebenfalls mit einem Doppeldecker binnen 19 Tagen fast die gleiche Strecke zurückgelegt hat.

Harrisons "Bärenspinner" hat einen etwas kleineren Tank als die "Gipsy Moth" ihres großen Vorbilds. Daher hat sie mehr Stopps mit eingerechnet und möchte die 9260 nautischen Meilen in 30 Tagen absolvieren. Das erste von insgesamt 33 geplanten Landezielen sollte am Samstagnachmittag Mannheim sein.

Doch durchkreuzte das stürmische Wetter die Pläne, weshalb Harrison eine Rast in Saarbrücken einlegen musste. Am darauffolgenden Sonntag war es dann so seit: Die Pilotin wurde am City-Airport von Mitgliedern des dort ansässigen Oldtimer-Vereins "Flugwerk Mannheim" empfangen.

Auch die Mitarbeiter des Airports hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen und die Flughafenfeuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen als "Begrüßungskommando" abgestellt, das Amanda Harrison mit einer Wasserfontäne willkommen hieß. "Wir freuen uns sehr über ihren Besuch, kümmern uns um das leibliche Wohl und dass das Flugzeug unterstellt wird", sagte Rainer Seeböck, Erster Vorsitzender von "Flugwerk".

Amanda Harrison hat 2017 die Diagnose Brustkrebs erhalten und kämpft seither tapfer gegen die Krankheit. Mit dem Flug möchte sie andere schwer kranke Frauen dazu ermutigen, sich hohe Ziele zu stecken und diese zu verfolgen. Gestern hat Amanda Harrison ihre Reise Richtung Österreich fortgesetzt.