Michelstadt. (pol/mün) Ein Mann wurde am Freitag kurz vor 16 Uhr dabei beobachtet, wie er sich auf einer Koppel bei Steinbach an einer Ponystute vergehen wollte. Er rannte dem Tier hinterher und hob den Schweif an, um sich an der Stute zu vergehen.

Er ergriff nach Angaben der Polizei die Flucht, als sich eine Frau bemerkbar machte, die dort mit ihrem Hund unterwegs war. Daraufhin überquerte der Tatverdächtige hastig eine Kuhweide und verschwand im Wald.

Derzeit ist noch unklar, ob dieser Pferdeschänder-Fall etwas mit den Vorfällen der vergangenen Wochen zu tun hat. In Ober-Sensbach hatte ein Pferd nach einem Angriff eingeschläfert werden müssen, im Rhein-Neckar-Kreis hatte sich ein Tierquäler an acht Pferden vergangen. Die Polizei in Mannheim hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet und arbeitet mittlerweile mit französischen Kollegen zusammen.

In diesem neuen Fall gibt es eine Täterbeschreibung: Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und etwa 40 Jahre alt sein. Der Verdächtige habe eine Baseballkappe, helle Jeanshosen und eine dunkle Jacke mit hochgeklapptem Kragen getragen. Nach Angaben der Zeugin habe er eine weiße Hautfarbe, kurz geschnittene dunkle Haare und O-Beine.

Wegen des Verdachts, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, hat die Polizei in Erbach Ermittlungen eingeleitet. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 melden.