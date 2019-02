Von Stefan Otto

Mannheim. "Lucky Punch - Die Todes-Wuchtl schlägt zurück", lautet der etwas rätselhafte Name seiner aktuellen Tournee. In ihrem Rahmen gastierte der bayerische Comedian Michael Mittermeier nun im nahezu ausverkauften Mannheimer Rosengarten.

Mittermeier bringt Licht ins Dunkel. Ein "Lucky Punch", erklärt er, ist der unverhoffte und alles entscheidende Befreiungsschlag eines unterlegenen Boxers. Ganz ähnlich funktioniere eine Wuchtl. Der österreichische Ausdruck bezeichne einen schlagfertig geäußerten Scherz, die perfekt gesetzte Pointe zur rechten Zeit. Eine echte Wuchtl vermöge, eine angespannte Situation erheblich zu entkrampfen oder gar eine drohende körperliche Auseinandersetzung abzuwenden. "Eine Wuchtl ist eine verbale Escape-Taste", fasst Mittermeier anschaulich zusammen, oder einfach "die lustigste Pointe auf der nach oben offenen ’Bist du deppat?’-Skala". Mit dem Untertitel seines achten Programms verweist er außerdem auf den Martial-Arts-Kinofilm "Die Todeskralle schlägt wieder zu", in dem der Hongkonger Kung-Fu-Kämpfer Bruce Lee und der nicht minder legendäre US-amerikanische Actionheld Chuck Norris im Kolosseum von Rom aufeinandertreffen.

Mittermeiers humoristische und leidenschaftliche Ausführungen über Bruce Lees und Chuck Norris’ Werke aus den 1970er und ’80er Jahren, "ganz gerade, schnörkellose Action-Filme", über "Peter Steiners Theaterstadl" und aktuellen Reality-TV-Trash wie "Der Bachelor" rufen die Anfangsjahre seiner Komikerkarriere in Erinnerung, als Mittermeier in seinem Debüt "Zapped! - Ein TV-Junkie knallt durch" in schwarzer Lederhose, blauem Shirt und Kappe die Fernsehlandschaft des ausklingenden Jahrtausends auseinandernahm. Heute, 52 Jahre alt und gekleidet in einen schwarzen Anzug, wendet er seine Beobachtungen ins Politische, wenn er das Wahlprinzip in "Der Bachelor" und vergleichbaren Formaten für förderlich erklärt: "Weil, die wählen immer raus. Wir, bei der Bundestagswahl, wir wählen rein. Ich glaube, die Wahlbeteiligung bei uns würde rapide steigen, wenn wir rauswählen dürften."

Politische Erörterungen nehmen mittlerweile einen nicht unerheblichen Teil in Mittermeiers Programm ein. Der studierte Politologe und erklärte Anhänger der Grünen, verhandelt im Rosengarten den Brexit ebenso wie die AfD oder die derzeitige bayerische Regierungskoalition aus CSU und den Freien Wählern. Besonders, freilich, schießt er sich auf den US-Präsidenten Donald Trump ein. Ein leichtes Opfer, das er schmäht als "der einzige Mann weltweit, der im Gesicht Orangenhaut hat" und verhöhnt, indem er ironisch anerkennt, Trump sei der bessere Komiker. "Ich verneige mich", so Mittermeier mit einem Augenzwinkern.

Der Bayer ist mit "Lucky Punch" gleichermaßen politischer Kabarettist wie Stand-up-Comedian und überzeugt in beiden Bereichen, nicht zuletzt, wenn er die große Politik im Alltäglichen spiegelt. Er ist Wort- und, bis ins Slapstickhafte hinein, Körperkomiker, der außerdem zu improvisieren versteht und spontan auf Befindlichkeiten oder Einwürfe des Publikums einzugehen vermag.

Die jüngste Welle der Superhelden-Kino-Blockbuster von den "Avengers" bis zur "Justice League" gilt Mittermeier als "Zeichen, dass die Menschen Angst haben". Dabei wundert er sich über plötzlich aus der Versenkung auftauchende Figuren wie "Aquaman" und erfindet analog zu Captain America flugs "Captain Österreich" und "Captain Polen".

Der mächtigste Superheld der Welt ist freilich "Wuchtl-Man", der mit verbaler Schlagfertigkeit alle Kontrahenten zu entwaffnen und jeden ihrer Angriffe allein mit Humor auszuhebeln vermag.