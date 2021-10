Rhein-Neckar/Neckar-Odenwald. (pol/rl) Zu mehreren Wildunfällen kam es in den vergangenen Tagen in der Region. Das teilte die Polizei mit.

Am vergangenen Mittwochmorgen starb kurz vor 8 Uhr bei Angelbachtal ein Reh bei einem Unfall. Eine 48-Jährige war mit ihrem BMW auf der Kreisstraße K4271 von Tairnbach kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs. Einem plötzlich auf der Fahrbahn auftauchendem Reh konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch den frontalen Aufprall verstarb das Tier noch an der Unfallstelle. An dem Wagen entstand 9000 Euro Sachschaden.

Auch in Waibstadt kollidierte am Donnerstagabend ein VW mit einem Reh. Hier war eine 63-jährige Fahrerin gegen 19.30 auf der K4179 von Waibstadt in Richtung Epfenbach unterwegs. Das Tier sprang auf die Fahrbahn, die Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision entstand an dem Wagen ein Schaden von 1000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

In Heidelberg kam es am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr zu einem Unfall mit einem Wildschwein am Gaiberger Weg. Hier entstand am Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße L582 bei Buchen entstand in den Abendstunden des Mittwochs hoher Sachschaden. Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer war gegen 17.45 Uhr auf dem Weg in Richtung Eberstadt. Kurz nach der Einmündung nach Hettingen querte ein Reh von rechts die Fahrbahn. Der Auto-Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Wild nicht verhindern und erfasste das Tier mit dem Wagen. Bei dem Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Wildquerungen nicht unterschätzen

Obwohl die Fahrer bei diesen Wildunfälle nicht verletzt wurden, sollten Wildquerungen nicht unterschätzt werden, teilte die Polizei mit. Im letzten halben Jahr gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sechs Leichtverletzte und einen Schwerverletzten bei Wildunfällen. Seit Januar 2021 ereigneten sich in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 507 Wildunfälle. 2019 waren es 1146 und 2020 noch 1044 gewesen.

Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit häufen sich Wildunfälle in den frühen Morgenstunden und am späten Abend. In diesem Monat kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim bereits zu 43 Wildunfällen (Gesamtzahl 10/2019: 111 und 10/2020: 63). In den Wintermonaten November und Dezember lagen die Unfallzahlen in den Vorjahren konstant im Bereich zwischen 80 und 90 (11/2019: 85; 11/2020: 89; 12/2019: 87 und 12/2020: 85). Besondere Vorsicht ist in ländlichen Bereichen und außerhalb geschlossener Ortschaften geboten, denn dort finden über 90 Prozent der vorgenannten Unfälle statt.

Die Polizei rät:

> Fahren Sie nur auf Sicht! Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, insbesondere an unübersichtlichen Stellen, sowie an Feld- und Waldrändern.

> Bremsen Sie ihr Fahrzeug kontrolliert ab, sobald ein Tier am Straßenrand auftaucht. Führen Sie keine ruckartigen Lenk- oder Ausweichmanöver durch.

> Geblendete Tiere bleiben unter Umständen stehen. Falls Wild auf der Fahrbahn auftaucht, sollten Sie abblenden.

> Durch Betätigen der Hupe rennt das Wild in den meisten Fällen von der Straße.

> Rechnen Sie mit weiteren Tieren, wenn bereits Wild über die Fahrbahn gelaufen ist.

Was ist bei einem Unfall zu tun:

> Sichern Sie die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab und schalten die Warnblinkanlage am Fahrzeug ein. Ziehen Sie selbst eine Warnweste an.

> Bleiben Sie nicht im Fahrzeug, wenn es an einer ungünstigen Stelle steht und nicht mehr fahrbereit ist. Bleiben Sie ruhig und kontaktieren Sie die Polizei! Fassen Sie verletzte Tiere ohne Sachverstand auf keinen Fall an. Tiere, welche in Schockstarre sind, könnten sich plötzlich wieder bewegen und Ihnen Verletzungen zufügen.