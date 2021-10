Ludwigshafen. (cab) Derzeit wird ein Brückenzug der maroden Hochstraße Süd, die sogenannte "Weiße Hochstraße", ab Höhe des Hauptbahnhofs in östlicher Richtung mit einem Brückenuntersichtgerät untersucht. Es sind die ersten Arbeiten, die schon zur Sanierungsplanung gehören. Am 11. Oktober haben sie begonnen, und sie sollen vier Wochen lang dauern. Unterdessen bastelt die Stadtverwaltung an der weiteren Einbindung der Ludwigshafener. Am 27. Oktober soll der nächste Online-Dialog beginnen – mit einem digitalen Bürgerforum. Hier wird es auch darum gehen, wie der Abschnitt zwischen "Weißer Hochstraße" und der Rheinvorlandbrücke einmal aussehen soll, wie er sich ins Stadtbild einfügt – und wann die Bauarbeiten beginnen. Das Rathaus scheint nach einem Jahr Vorarbeit soweit zu sein, um auf solche Fragen antworten zu können.

Unterschiedliche Varianten für den Ersatzbau der Pilzhochstraße wurden geprüft und berechnet. Was dabei herausgekommen ist, wollen unter anderen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Ludwigshafens Baudezernent Alexander Thewalt den Interessierten erläutern (los geht es um 18 Uhr). Und sie wollen wissen, was die Bürger davon halten. "Es ist uns wichtig, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu kennen, um diese in der weiteren Planung berücksichtigen zu können", versichert Steinruck. Nach dem Online-Dialog werden alle Ergebnisse und Hintergrundinformationen auch im Internet veröffentlicht und zur weiteren Diskussion gestellt. Diese "Dialogphase" endet am 10. November mit einer Online-Sprechstunde der Stadtverwaltung. Etwa um diesen Termin sollen auch die Kontrollen an der "Weißen Hochstraße" abgeschlossen werden. Diese werden bis dahin zumeist abends nach 20 Uhr ausgeführt, um den Verkehr nicht mehr zu belasten als nötig. Einschränkungen gebe es jedenfalls nicht, heißt es aus dem Rathaus. Damit es auch bei der Brückenüberprüfung keine Probleme gibt, herrscht derzeit auf den Flächen unter der Hochstraße ein Parkverbot.

Info: Die Videokonferenz am 27. Oktober wird live auf www.ludwigshafen-diskutiert.de gestreamt.